'सलमान ने फोन कर धमकाया, हैरेस किया', भडकीं सोमी अली, कहा- बॉलीवुड से करवाया बॉयकॉट

सोमी अली ने सलमान खान पर मारपीट, टॉर्चर और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि सलमान 2025 में भी उन्हें परेशान कर रहे हैं. एक्टर की तरफ से सोमी को बुली किया जा रहा है. सोमी के दावों पर दबंग खान का कोई रिएक्शन नहीं आया है.

सलमान खान को लेकर सोमी अली का शॉकिंग दावा (Photo: PTI)
सोमी अली और सलमान खान एक वक्त रिश्ते में थे. 8 साल बाद उनका ब्रेकअप हुआ था. लेकिन आज उनके रिश्ते तल्ख हैं. सलमान जहां सोमी को लेकर कोई बात नहीं करते. मगर सोमी ने कई दफा सलमान को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं. उनपर मारपीट, टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं. अब एक बार फिर सोमी ने सलमान खान पर निशाना साधा है. 

सोमी का सलमान पर आरोप
सोमी ने इंस्टा पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि उनकी और उनके एनजीओ 'नो मोर टीयर्स' को बदनाम करने की साजिश हो रही है. ये भी कहा कि सलमान ने इतने साल बीतने के बाद भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा है. वो कहती हैं- सलमान खान मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं. वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं. मुझे 2025 में भी बुली कर रहे हैं. मेरे एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान ने मुझे अनजाने नंबर से फोन किया और धमकी दी.

उन्होंने कहा- अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो तुम देखना मैं तु्म्हारे खिलाफ क्या करता हूं. उन्होंने ऐसा किया भी. मुझे बॉलीवुड से बॉयकॉट कराया. इंडस्ट्री का कोई भी शख्स मुझसे बात नहीं करता है. मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं. अब सलमान ने ये सब हॉलीवुड में भी करना शुरू कर दिया है. इस इंसान की रेटिंग और टीआरपी सब गलत हैं. उसने सब कुछ खो दिया है तब भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है. मुझे बुली किया जा रहा है. 

''मैंने सलमान के साथ 1998 में ब्रेकअप कर लिया था. क्योंकि उन्होंने मुझे चीट किया था. लेकिन वो आज 2025 में भी मुझे हैरेस कर रहे हैं. वो दुबई में मेरी सौतेली बहन और मेरे भांजे से मिल रहे हैं. इसलिए नहीं कि उनकी चिंता है, बल्कि मेरी फीलिंग को ठेस पहुंचाने के मकसद से ऐसा किया जा रहा है. वो आदमी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है. वो पहले ही मुंबई में मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर चुका है. मेरी बेस्ट फ्रेड ने मुझे बताया कि सलमान इंडस्ट्री में हर किसी को कहते हैं कि सोमी अपना प्लॉट भूल चुकी है. मैं पागल हो गई हूं. वो मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं. इस दुनिया में कई लोग शैतान हैं. ''
सोमी ने सलमान पर दिए पुराने इंटरव्यूज में दावा किया था कि एक्टर ने उनकी सिर पर गुस्से में बोतल फोड़ी थी. उन्हें मारा था. उन्हें अब्यूज किया था.

शोबिज से दूर हैं सोमी

सोमी की बात करें तो वो शोबिज से दूर हैं. अब वो सोशल वर्कर हैं. एनजीओ 'नो मोर टीयर्स' चलाती हैं. मानव तस्करी और घरेलू हिंसा के पीड़ितों की मदद करती हैं. उनके हक के लिए लड़ती हैं. सोमी ने अंत, चुप, माफिया, आंदोलन जैसी मूवीज की हैं. वो सलमान के प्यार में दीवानी थीं. उनसे शादी करने के लिए इंडिया आई थीं. एक्टर सोमी संग रिश्ते में रहते हुए ऐश्वर्या राय को पसंद करने लगे थे. दोनों के अफेयर की भनक लगने के बाद सोमी अमेरिका लौट गई थीं. सलमान संग बीते 8 सालों को सोमी अपने सबसे बुरे दिनों में काउंट करती हैं.
 

