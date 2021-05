सिमी ग्रेवाल ने जो बाइडेन संग की ममता बनर्जी की तुलना, कहा- 'दोनों के पैर फ्रैक्चर हुए, दोनों जीते'

पश्च‍िम बंगाल के चुनावी पर‍िणाम की घोषणा हो गई है. ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता पर अपने भरोसे का ट‍िकट एक बार फिर जीत लिया है. इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ममता ने चुनावी रैलियां की और इस बीच उनके पैर में चोट भी लगी. वहीं दूसरी ओर अमेर‍िका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी चुनावों के दौरान पैर में चोट लगी थी. चोट के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे और जीत हास‍िल की. ये मजेदार इत्तेफाक ही है, जब चुनावी दांव खेल रहे दो राजनीत‍िक शख्स‍ियत की चोट भी एक जैसी और जीत भी एक समान रही. इसी पर सिमी ग्रेवाल ने अपने अंदाज में ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है.

सिमी ग्रेवाल ने लिखा- 'उन्होंने कैंपेन के दौरान अपना एंकल (टखना) फ्रैक्चर कर लिया था. जो बाइडेन को भी कैंपेन के समय टखने में चोट लगी थी- दोनों जीत गए! सोचें इसपर... 'लाठी और पत्थर मेरी हड्डी तोड़ सकती है पर मेरी लड़ाई जारी रहेगी...और मैं जीतूंगा..' सिमी ने एक ट्वीट की फोटो भी साथ में शेयर की है. इस फोटो में फुटबॉल के ऊपर प्लास्टर लगे पैर की फोटो है, जो कि प्रतीकात्मक तौर पर ममता बनर्जी के लिए है.

She fractured her ankle during her campaign. Joe Biden fractured his ankle during his campaign - BOTH WON! Think about it..."Sticks & stones may break my bones.." but I will fight on.. and I will prevail!😇✌️👏 pic.twitter.com/yWCzTdD64S