Mission Majnu को मिली नई रिलीज डेट, एक्शन मोड में दिखे Sidharth Malhotra

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म 'मिशन मजनू' की रिलीज डेट तय हो गई है. इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला की आरएसवीपी और गिल्टी बाय एसोसिएशन ने मिलकर बनाया है. ये फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

मिशन मजनू में सिद्धार्थ का एक्शन अवतार

नई रिलीज डेट के साथ 'मिशन मजनू' से सिद्धार्थ मल्होत्रा का लुक पोस्टर भी शेयर किया गया है. तस्वीर में सिद्धार्थ एक्शन अवतार में नजर आते हैं. वे अपने हाथ में गन पकड़े एक्शन मोड में दिखते हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. शांतनु बागची द्वारा निर्देशित मिशन मंजनू की कहानी दिलचस्प ढंग से 1970 के दशक में स्थापित जासूसी थ्रिलर है. जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक रॉ एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जो पाकिस्तानी धरती पर एक गुप्त ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा होता है.

दूल्हा-दुल्हन बने Salman Khan-Sonakshi Sinha! वेडिंग फोटो देख होंगे शॉक्ड



SIDHARTH MALHOTRA: 'MISSION MAJNU' NEW RELEASE DATE... #MissionMajnu - starring #SidharthMalhotra and #RashmikaMandanna - to release in *cinemas* on 10 June 2022... Directed by #ShantanuBagchi... Produced by #RonnieScrewvala, #AmarButala and #GarimaMehta... #NewPoster... pic.twitter.com/bdg4NU0rd6