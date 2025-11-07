scorecardresearch
 

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद पिता शाहरुख संग फिल्म बनाएंगे आर्यन खान? ऐसी है चर्चा

शाहरुख खान जल्द अपने बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनने वाली अगली फिल्म में नजर आ सकते हैं. खबर है कि दोनों एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

बेटे आर्यन की फिल्म में होंगे शाहरुख (Photo: Instagram @iamsrk)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद सफलता की बुलंदियों पर सवार हैं. उनकी वेब सीरीज ने हर किसी को अपनी राय देने पर मजबूर किया. सभी लोग आर्यन के काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अब अपने सक्सेसफुल डेब्यू के बाद, वो जल्द अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे, जिसमें उनके पिता शाहरुख होंगे.

पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करेंगे आर्यन?

पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन जल्द शाहरुख के साथ एक बिग स्क्रीन एंटरटेनिंग फिल्म बना सकते हैं. कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने प्रोजेक्ट को लेकर आइडिया भी फाइनल कर लिया है. हालांकि शाहरुख की ये फिल्म, उनके बेटे की तीसरी डायरेक्शन फिल्म हो सकती है. उससे पहले आर्यन एक अलग फिल्म बनाने वाले हैं. 

रिपोर्ट में बताया गया है, 'आर्यन अपने सुपरस्टार पिता शाहरुख खान को डायरेक्ट करने का चैलेंज लेने से पहले, एक सक्सेसफुल फिल्म थिएटर में डिलीवर करके अपने आप को एक फिल्ममेकर के तौर पर साबित करना चाहते हैं. उनकी सोच है कि वो अपनी काबिलियत के दम पर इस मौके को पाकर, अपने काम को खुद के लिए बोलने देना चाहते हैं.'

'अगर सबकुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो आर्यन की तीसरी डायरेक्शन फिल्म में शाहरुख खान बतौर लीड नजर आ सकते हैं. दोनों बाप-बेटे ने अपनी फिल्म के आइडिया को फाइनल भी कर लिया है. लेकिन उनका कोलैब साल 2027 में ही होने की संभावना है. अभी के लिए आर्यन अपनी दूसरी फिल्म की स्क्रिप्टिंग को पूरा करने में बिजी हैं, जो जल्द ही कास्टिंग स्टेज में जाने वाली है.'

'किंग' के बाद आर्यन की फिल्म हो सकती है शाहरुख का अगला प्रोजेक्ट

बता दें कि इस वक्त शाहरुख अपनी फिल्म 'किंग' में बिजी हैं, जिसकी शूटिंग पूरे जोर-शोर से जारी है. उनकी फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी. सुपरस्टार ने अपने जन्मदिन पर इसका टाइटल रिवील टीजर भी जारी किया था, जो काफी दमदार था.

अब अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो 'किंग' के बाद आर्यन की फिल्म ही उनका अगला प्रोजेक्ट हो सकती है. हालांकि इसपर अभी तक शाहरुख का कोई रिएक्शन नहीं आया है. फिलहाल 'किंग' के बाद शाहरुख का अगला प्रोजेक्ट क्या है, इसका इंतजार सभी को रहेगा.

