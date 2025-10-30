scorecardresearch
 

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म का नाम नहीं होगा 'किंग'? एक्टर ने दिया हिंट, फैंस हुए कंफ्यूज

शाहरुख खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' को लेकर कई दिनों से काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टर ने फिल्म से जुड़े सवालों के जवाब दिए लेकिन फिल्म के टाइटल 'किंग' को लेकर फैंस को कंफ्यूज कर दिया.

शाहरुख खान ने दिया फिल्म किंग का अपडेट (Photo: X/@Iamsrk)
शाहरुख खान ने दिया फिल्म किंग का अपडेट (Photo: X/@Iamsrk)

2 नंवबर को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का जन्मदिन है. उससे पहले ही फैंस ने सोशल मीडिया पर माहौल बनना शुरू कर दिया था कि एक्टर इस दिन फर्स्ट लुक टीजर या ट्रेलर लॉन्च करेंगे. लेकिन अपने बर्थडे से पहले ही एक्टर ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया.

दरअसल  शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर  #AskSRK सेशन के दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर ऑडियंस के साथ कुछ बारें शेयर की. हालांकि एक्टर के एक जवाब ने फैंस को हैरान कर दिया.

डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के पोस्ट पर दिया जवाब
दरअसल शाहरुख खान ने फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को टैग कर पूछा, 'कुछ दिखा ना.. फैंस और मैं दोनों थक गए हैं गेसिंग गेम खेलते-खेलते..' इस पोस्ट का जवाब देते हुए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने लिखा, ' सर... 'याद रखें', अच्छी चीजों में समय लगता है. हमारी फिल्म के टाइटल रिवील पर अभी भी काम चल रहा है.'

सिद्धार्थ आनंद की इस बात पर शाहरुख ने जवाब दिया, 'तुम्हारे रुको सर, रुको सर के चक्कर में मैं अपनी पुरानी फिल्में रिलीज कर रहा हूं. आ जा. ग्रीन टी पीने के अलावा कुछ और करें...'

इसके बाद एक अगले ट्वीट में सिद्धार्थ आनंद ने लिखा, 'शाहरुख, आप जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं? एक राजा तब आता है जब वह चाहता है, तब नहीं जब उसे आना चाहिए. 

शाहरुख के ट्वीट से हैरान फैंस
यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक्टर शाहरुख खान से जब एक फैन ने पूछा, 'किंग का टीजर DM करो.' इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'अभी टाइटल तो अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली... तुम टीजर पर कैसे पहुंच गए?' शाहरुख खान के इस जवाब को सुन फैंस कन्फ्यूज्ड  हो गए कि टाइटल अनाउंस नहीं किया तो फिर फिल्म का नाम क्या होगा?

बेटी सुहानी भी दिखाई देंगी साथ
बता दें कि फिल्म  'किंग' सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान की 2023 की ब्लॉकबस्टर 'पठान' के बाद साथ में दूसरी फिल्म है. इस फिल्म में पहली बार शाहरुख और उनकी बेटी सुहान खान भी नजर आएंगी.  'किंग' में रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन और राघव जुयाल जैसे एक्टर शामिल हैं. इसकी रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है. 



