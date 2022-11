क्या रियलिटी टीवी शो में खुलेंगे कभी शाहरुख खान के सीक्रेट?

बर्थडे के बाद शाहरुख खान ने 5 नवंबर को फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया. सोशल मीडिया स्क्रॉल कर ही रहे थे कि किंग खान के ट्वीट पर नजर पड़ी. ट्वीट में बॉलीवुड बादशाह ने फैंस को #AskSrk में उनसे मन की बात करने का मौका दिया. कई यूजर्स ने किंग खान से मजेदार सवाल किये. वहीं एक फैन ने शाहरुख खान से फैमिली टीवी शो के बारे में पूछ डाला. चलिये अब इस बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं.

फैन ने किंग खान से किया बड़ा सवाल

शाहरुख खान अपने फैंस से कितना प्यार करते हैं, ये शायद ही शब्दों में बयां किया जा सकता है. इसलिये फैंस भी बेझिझक होकर उनसे दिल की बात कहना जानते हैं. #AskSrk में एक यूजर ने किंग खान से सवाल किया, 'अगर आपके और आपके परिवार के पास 'कर्दाशियां' जैसा टीवी शो होता, तो इसे क्या कहा जाता?' सवाल बड़ा था, लेकिन किंग खान ने जो जवाब दिया वो किसी ने नहीं सोचा होगा.

शाहरुख लिखते हैं, 'वैसे तो ऐसा कभी नहीं होगा हम एक प्राइवेट फैमिली हैं… लेकिन अगर हुआ तो मुझे लगता है कि 'खानदान' होगा??!'. मतलब बॉलीवुड बादशाह ने ये साफ कर दिया कि उनकी फैमिली खुद को काफी प्राइवेट रखती है. पर अगर कभी उनकी फैमिली पर टीवी शो बनने की गुजाइंश हुई, तो उसका नाम खानदान रखना ठीक होगा. बाकी आगे की कहानी वक्त आने पर पता चलेगी.

It will never happen we are a very private family….but Khandaan I guess??! https://t.co/vI32JrMThl