कश्मीर में गूंजा 'पठान', टूटा 32 साल का रिकॉर्ड, थिएटर्स के बाहर लगे Housefull बोर्ड

'पठान' की तो चांदी ही चांदी हो रही है. शाहरुख खान की फिल्म ने न जाने कितने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. बॉलीवुड में पड़े सूखे के लिए शाहरुख की यह फिल्म रामबाण साबित हुई है. अब एक और रिकॉर्ड 'पठान' ने अपने नाम कर लिया है. वह है कश्मीर वैली के थिएटर्स के बाहर हाउसफुल साइन बोर्ड लगने का. दरअसल, शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' कश्मीर में भी बहुत पसंद की जा रही है.

एक्टर के फैन्स देश के कोने-कोने में बसे हैं तो ऐसे में कश्मीर में रह रहे उनके फैन्स इस मूवी को देखने से कैसे पीछे हट जाते. थिएटर के बाहर जो हाउसफुल के साइन बोर्ड लगे हैं, वे 32 सालों बाद लग पाए हैं. इससे पहले कभी किसी फिल्म के लिए ऐसी दीवानगी फैन्स के बीच नहीं देखी गई जो शाहरुख खान की 'पठान' के लिए देखी जा रही है.

Today, with #Pathaan frenzy gripping the nation, we are grateful to KING KHAN for bringing the treasured #HOUSEFULL sign back to the Kashmir Valley after 32 long years! Thank you #ShahRukhKhan𓀠 @iamsrk @thejohnabraham @deepikapadukone @YRF @PathaanTheFilm #YRF50 pic.twitter.com/bkOvyjMrOh