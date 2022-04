Pathaan के बाद Shah Rukh Khan ने शुरू की अगली फिल्म की शूटिंग, नए लुक में फोटो वायरल

किंग खान के फैंस काफी समय से स्क्रीन पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. बड़े पर्दे पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को देखने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है. पर एक बात तो यकीन के कही जा सकती है कि देर से ही सही, लेकिन शाहरुख काफी दमदार अवतार में कमबैक करने वाले हैं. ये बात गारंटी के साथ इसलिये कही जा सकती है, क्योंकि 'पठान' (Pathaan) की शूटिंग खत्म करने के बाद बॉलीवुड बादशाह अपने नये प्रोजेक्ट में बिजी हो चुके हैं.

वायरल हुई फोटो

'पठान' की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की बहुत सी तस्वीरें वायरल हुईं थीं. जिन्होंने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा रखा था. अब पठान की शूटिंंग के बाद शाहरुख अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में बिजी हो चुके हैं. इधर किंग खान फिल्मी की शूटिंग में बिजी हुए, उधर उनकी न्यू पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. शाहरुख खान के फैंस हैं, तो सब मुमकिन है भईया.

खैर, ये बातें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले आप फिल्म के सेट से शेयर की जा रही है फोटो पर नजर डाल लीजिये. सोशल मीडिया पर शेयर की गई फोटो में शाहरुख एक अवतार में नजर आ रहे हैं. तस्वीर में शाहरुख एक ट्रक के ड्राइविंग सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने चेहरा कपड़े से ढका हुआ है. जिससे सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही हैं. इसके फोटो में क्रू मेंबर्स को भी देखा जा सकता है.

Thanks me later … #ShahRukhKhan #srk @srk pic.twitter.com/bqpjitj8ka