शाहरुख खान स्टारर रा. वन आइकॉनिक फिल्मों में शुमार की जाती है. इस सुपरहीरो फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की तारीफ खास कर इसके जबरदस्त विज़ुअल इफेक्ट्स के लिए होती है, जो आज भी एक बेंचमार्क बने हुए हैं. लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई थी तब इसे खूब क्रिटीसाइज किया गया था, ये तब बहुत बड़ी हिट नहीं बन पाई थी. वहीं शाहरुख को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. इस बारे में डायरेक्टर ने बात की.

शाहरुख को नीचा दिखाना बना ट्रेंड

डायरेक्टर अनुभव ने बताया कि फिल्म की सोच, उसका हाई-कन्सेप्ट आइडिया और शाहरुख खान जैसे मेगास्टार के साथ इतने बड़े पैमाने पर एक प्रोजेक्ट खड़ा करना, ये सब आज भी सम्मान की नजर से देखा जाता है. हां, फिल्म में कमियां थीं, लेकिन इसमें कई मनोरंजक चीजें भी थीं. लेकिन क्योंकि ये बॉक्स ऑफिस पर बिग हिट नहीं बनी, इसलिए इसकी अच्छाइयों पर उतना ध्यान नहीं गया. स्क्रीन से एक खास बातचीत में अनुभव ने फिल्म की रिलीज के माहौल को याद किया और बताया कि कैसे रा. वन और शाहरुख को जल्दी ही ट्रोल करने का ट्रेंड बन गया था.

अनुभव ने कहा- रा.वन को नीचा दिखाना एक तरह का फैशन बन गया था. शाहरुख का एक बहुत लंबा, बेधड़क, सुपरस्टार वाला दौर रहा है. वो असल में किंग हैं. और हमें खंडहर पसंद हैं, है ना? जैसे जब हम राजस्थान जाते हैं और किले-महल देखते हैं. हमें उन खंडहरों में मजा आता है. एक अजीब-सा सुख मिलता है ये जानकर कि यहां कभी कोई राजा रहता था, लेकिन अब नहीं है. तो इसी तरह लोग शाहरुख को गिरते हुए देखना चाहते थे. और ये रा. वन के साथ कुछ समय के लिए हुआ भी.

फैन बनकर मानी शाहरुख की सभी बातें

अनुभव सिन्हा ने माना कि शाहरुख के लिए उनकी अपनी दीवानगी शायद उलटी पड़ गई. वो बोले- मैं देश की सबसे बड़ी फिल्म बना रहा था और वो भी उस स्टार के साथ जिसका मैं फैन था और यही चीज मेरे खिलाफ चली गई. क्योंकि मैं फैन था, आज भी हूं. शायद कई बातें मुझे सही इसलिए लगीं क्योंकि वो शाहरुख कह रहे थे.

फिल्म की कमर्शियल परफॉर्मेंस पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि- दो साल तक मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन फिर मैं ऐसे लोगों से मिलने लगा जिन्होंने फिल्म देखी थी और जिन्हें फिल्म पसंद आई थी. फिर आपको नंबर भी पता थे. हां, नंबर बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे. 2011 में हम करीब 250 करोड़ के आसपास थे. तो धीरे-धीरे मैंने इसे स्वीकार किया.

अनुभव सिन्हा पहले भी बता चुके हैं कि इस फिल्म ने उन्हें भावनात्मक रूप से कितना तोड़ा. एक बातचीत में उन्होंने कहा था कि- आजकल बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें रा. वन पसंद आई, लेकिन उस वक्त फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया. फ्लॉप होने के बाद बहुत दर्द हुआ. लोगों को पसंद नहीं आई थी. उस फिल्म ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था. मुझे उबरने में समय लगा.

