शाहरुख के नेशनल अवॉर्ड के ल‍िए मन्नत में बनेगा खास कॉर्नर, गौरी कर रहीं तैयारी

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड राष्ट्रपति भवन में मिला. यह उनके 33 साल के करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है. शाहरुख की इस बड़ी जीत पर उनकी पत्नी गौरी खान को भी गर्व है. ऐसे में उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट शेयर की.

शाहरुख खान ने जीता अपना पहला नेशनल अवॉर्ड (Photo: Instagram/@gaurikhan)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आज, 23 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में फिल्म 'जवान' (2023) के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला. यह उनके 33 साल लंबे करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड है. इसीलिए यह सम्मान उनके लिए बेहद खास है. अब तक शाहरुख ने अनगिनत हिट फिल्में दी हैं और देश-विदेश में कई बड़े पुरस्कार जीते हैं. लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार उनके नाम हुआ है. उनके फैंस भी इस ऐतिहासिक पल को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद 'किंग खान' को यह सम्मान मिला है.

शाहरुख को किया गया सम्मानित

शाहरुख पहले भी कई बार अपनी शानदार अदाकारी के लिए सराहे गए हैं. वो फिल्मफेयर जैसे बड़े अवॉर्ड्स कई बार जीत चुके हैं. मगर यह नेशनल अवॉर्ड उनके करियर की उपलब्धियों को एक नए मुकाम पर ले जाता है. इससे पहले उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है और दुनियाभर में उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है. लेकिन राष्ट्रपति भवन में मिला यह सम्मान उनकी मेहनत, जुनून और लगातार दर्शकों से जुड़े रहने का सबसे बड़ा सबूत है.

पत्नी गौरी ने दी बधाई

शाहरुख खान की बड़ी विजय पर उनकी पत्नी गौरी खान भी बेहद खुश हैं. गौरी ने पति शाहरुख पर प्यार लुटाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शाहरुख की एक फोटो शेयर की, जिसमें किंग खान बेहद डैशिंग लग रहे हैं. साथ ही उन्होंने लिखा, 'क्या सफर रहा है तुम्हारा शाहरुख. नेशनल अवॉर्ड जीतने की बधाई हो. तुम इसके हकदार हो. ये तुम्हें अपनी सालों की कड़ी मेहनत और समर्पण के चलते मिला है. अब मैं इस अवॉर्ड के लिए एक स्पेशल जगह डिजाइन कर रही हूं.' 

A post shared by Gauri Khan (@gaurikhan)

 शूटिंग छोड़ दिल्ली पहुंचे शाहरुख

शाहरुख खान फिलहाल अपनी अगली फिल्म 'किंग' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं. लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेते हुए अपना बेस्ट एक्टर का प्रतिष्ठित अवॉर्ड खुद लिया है. बता दें कि अवॉर्ड लेने के तुरंत बाद वह शूटिंग पर लौट गए, जो उनके काम के लिए समर्पण और इस सम्मान की अहमियत को खुबसूरती से दिखाता है.

'जवान' में शाहरुख खान की परफॉर्मेंस शानदार थी, और यह सम्मान वाकई सही मायनों में उनके हक का था. साउथ डायरेक्टर एटली के निर्देशन में बनी फिल्म 'जवान' में नयनतारा, विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण भी अहम किरदारों में थे. शाहरुख का फिल्म में प्रदर्शन दर्शकों ही नहीं बल्कि आलोचकों द्वारा भी खूब सराहा गया है.

फिल्मों की बात करें तो शाहरुख खान ने हाल ही में अपने बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक खास कैमियो किया है था. दूसरी तरफ वह अपनी अगली बड़ी फिल्म 'किंग' के लिए तैयार हो रहे हैं. इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इस फिल्म में सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं. साथ ही शाहरुख फिर से दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. 'किंग' साल 2026 में रिलीज होने वाली है और फैंस इसमें शाहरुख को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

