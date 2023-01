AskSRK: शाहरुख ने बताया 'पठान' देखकर कैसा था अबराम का रिएक्शन, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पर बोले- लगता है अब गांव वापस चला जाऊं

'पठान' इज बैक! बॉलीवुड के बादशाह अपनी वापसी से इतने खुश हैं कि क्या ही बताएं. फिल्म की रिलीज को केवल तीन दिन हुए हैं और इसने ढेर सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना लिए हैं. ये सब फैन्स की दुआओं का ही तो असर है. बस इसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए बॉलीवुड के 'बादशाह', ट्विटर पर #AskSRK लेकर आए. शाहरुख ने फैन्स के मजेदार सवालों के सटीक जवाब देकर हर बार की तरह उनका दिल जीत लिया. तो देर किस बात की, आपको बताते हैं कि आखिर फैन्स ने शाहरुख खान से फिल्म और पर्सनल लेवल पर क्या सवाल किए...

रिकॉर्ड से खुश हैं 'पठान'

'पठान' के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को देखकर हमारे 'पठान' खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. एक फैन ने पूछा कि 'ये रिकॉर्ड्स देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है?' शाहरुख ने कहा, 'हा हा लगता है अब गांव वापस चला जाऊं'. कलेक्शन के नंबर्स इतने शानदार हैं कि पूछो मत. फैन ने पूछा कि #SRK 'पठान' मूवी के कलेक्शन को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? दो टूक जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, 'भाई नंबर्स फोन के होते हैं, हम तो खुशी गिनते हैं.'

Ha ha lagta hai ab gaon waapis chala jaaoon!! https://t.co/3fHlaylCZR — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 28, 2023

Bhai numbers phone ke hote hain…hum toh khushi ginte hain…#Pathaan https://t.co/PVchvoXFYm — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 28, 2023

बीते तीन दिन शाहरुख की लाइफ के बेस्ट दिन रहे

पिछले तीन दिन शाहरुख खान की लाइफ के शायद बेस्ट डेज रहे हैं. इसपर जवाब देते हुए किंग खान ने लिखा, 'जब आपके बच्चे की सराहना हो रही होती है, वह देखकर एक पिता जितना खुश होता है, मैं उतना ही खुश हूं.' फैन्स को वैसे सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी फिल्म में बहुत पसंद आई है. 'करण अर्जुन' की याद वाकई में दोनों ने दिला दी. एक फैन ने पूछा, 'सर ट्रेन वाले सीन में छइयां छइयां डांस भी कर देते सलमान सर के साथ.' इसपर जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा कि 'भाई जितना कर सका कर दिया न, अब जान लोगे बच्चे की क्या?'

As happy as a father is when he sees his child being appreciated. #Pathaan https://t.co/ubsGhwCEJ5 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 28, 2023

Bhai jitna kar saka kar diya na…ab jaan loge bacche ki kya!!! #Pathaan https://t.co/X2hqXeZlF1 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 28, 2023

पब्लिक रिस्पॉन्स देखकर शाहरुख हुए खुश

'पठान' का पब्लिक रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त है कि किंग खान एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के 'किंग' बन गए. इस रिस्पॉन्स को देखकर शाहरुख खुश हैं. उन्होंने कहा, "नाचो- गाओ, हंसो, क्या पता कल हो न हो. लेकिन सब करो थोड़ा प्यार से. एक-दूसरे की देखभाल करो, वह भी तब जब आप पठान को सेलिब्रेट कर रहे हों. ध्यान रहे, किसी को चोट न लगे." बस शाहरुख की इस केयरिंग अदा पर ही तो हम सब दीवाने हैं.

Naach gaao hanso kya pata kal ho na ho….lekin sab karo thoda pyaar se. Look after each other when u are celebrating Pathaan please https://t.co/1H6pQYLJ49 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 28, 2023

I don’t know how but he said papa it’s all Karma. So I believe it. https://t.co/kIG6InIpGa — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 28, 2023

अबराम ने किया पापा की फिल्म का रिव्यू

अबराम ने भी पापा की फिल्म 'पठान' देख ली है. और उन्हें फिल्म सच में बहुत पसंद आई है. फैन के सवाल का जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, "मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अबराम ने फिल्म देखकर कहा कि पापा, यह सब कर्म है. और इस बात में तो मैं भी भरोसा करता हूं."