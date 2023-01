AskSRK: 'पठान' में आपके कितने एब्स दिख रहे? यूजर के सवाल का SRK ने दिया मजेदार जवाब

किंग खान की फिल्म 'पठान' 25 जनवरी को थिएटर्स में आ रही है. शाहरुख खान चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. यह एक स्पाई थ्रिलर बेस्ड फिल्म है. दीपाकि पादुकोण का शाहरुख संग रोमांटिक एंगल फिल्म में नजर आने वाला है. वहीं, जॉन अब्राहम इसमें निगेटिव रोल अदा करते दिख रहे हैं. फिल्म की रिलीज को केवल तीन दिन बाकी है और शाहरुख खान के फैन्स पूरी तैयारी के साथ इसे देखने के लिए बैठे हैं. जगह- जगह पर थिएटर्स हाउसफुल हो चुके हैं.

शाहरुख के फैन्स ने पहले से ही फिल्म की एडवांस टिकट बुक कर ली है. फैन्स की दीवानगी इस कदर है कि एक फैन पेज ने तो पूरा थिएटर ही बुक कर लिया है. देखना दिलचस्प होने वाला है कि शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान मचाने वाले हैं. फिल्म की रिलीज से तीन दिन पहले ही अपने फैन्स का शुक्रिया अदा करने और उनका मनोरंजन करने के लिए किंग खान ने ट्विटर पर #AskSRK सेशन किया.

किंग खान का यूजर को जवाब

इस सेशन में फैन्स के हर तरह के सवालों का उन्होंने जवाब दिया. एक फैन ने शाहरुख से कहा कि उनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ऐसे में वह 'पठान' देखने कैसे जाएं और किसके साथ जाएं. इसपर शाहरुख ने रिप्लाई किया कि फिल्म अभी देख ले, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है. सिर्फ इतना ही नहीं, शाहरुख खान से एक फैन ने उनके एब्स के बारे में पूछ लिया.

