जब कपड़ों पर गिरा सूप तो ऐसा था जावेद अख्तर का रिएक्शन, शबाना ने गाकर बताया

शबाना आजमी और जावेद अख्तर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे फेमस सीनियर जोड़ियों में से एक हैं. दोनों दशकों से एक दूसरे के साथ हैं और अक्सर साथ में तस्वीरें भी शेयर करते हैं. शबाना और जावेद दोनों ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने विचार रखने के साथ-साथ हंसी-मजाक करते भी नजर आते हैं. अब शबाना आजमी ने एक अनोखा गाना गाया है.

जब जावेद के कपड़ों पर गिरा सूप

ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शबाना आजमी एक किस्सा बता रही हैं. किस्सा जावेद अख्तर के बारे में है, जब उन्होंने अपने कपड़ों पर सूप गिरा लिया था. शबाना बताती हैं- एक बार जावेद बहुत बेढंगे तरीके से सूप पी रहे थे.

उसमें से काफी सूप गिर रहा था. तो मैंने कहा जादू इस तरीके से खाओगे तो कितना तुम गिराओगे. मेरी ये बात सुनकर जावेद ने जवाब दिया, ध्यान दीजिए कि ये सबसे रोमांटिक गानों में से एक अभी ना जाओ छोड़कर की धुन पर है...''

