BAFTA 2021 में इरफान-ऋषि कपूर को दी गई श्रद्धांजलि, फैंस बोले- दुख हुआ

74वें ब्रिटिश अकैडेमी फिल्म अवार्ड्स (BAFTA) में बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर्स इरफान खान और ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी. रविवार रात समारोह के दौरान BAFTA के इन मेमोरियम सेगमेंट में दोनों एक्टर्स को श्रद्धांजलि दी गई. इरफान और ऋषि दोनों का पिछले साल अप्रैल में निधन हो गया था. दोनों के फैंस ने BAFTA द्वारा सम्मानित किए जाने पर सोशल मीडिया के जरिए अपना रिएक्शन दिया.

फैंस ने श्रद्धांजलि देख दिया ये रिएक्शन

BAFTA के इरफान खान को सम्मानित करने पर दिवंगत अभिनेता को याद करते हुए एक यूजर ने लिखा- 'यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि एक शानदार अभिनेता इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वह लंचबॉक्स में बहुत शानदार थे.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- 'BAFTA में दोनों स्टार्स को इन मेमोरियम सेगमेंट में देखकर मेरा दिल दुखी हो गया.'

“I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go, but what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye.” In a year where we haven't been able to go anywhere, the magic of film has transported us everywhere. #EEBAFTAs #IrrfanKhan pic.twitter.com/6RRu5P6yBk