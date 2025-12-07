'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन पर पिता ने लुटाया प्यार, इमोशनल पोस्ट में लिखा- पिक्चर अभी बाकी है...

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाए हुए है. फिल्म ने महज दो दिन में ही 61 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. मूवी में रणवीर सिंह के साथ लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन दिखाई दी हैं. जिसने मेन डॉमिनेट फिल्म में अपने किरदार से सभी को इंप्रेस किया है. अब उनके पिता और एक्टर राज अर्जुन ने भी अपनी बेटी की तारीफ की है.

एक्टर राज का कहना है कि उनकी लाइफ का हर बड़ा टर्निंग प्वाइंट उनकी बेटी सारा से ही जुड़ा है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

इंस्टाग्राम पर राज अर्जुन का इमोशनल पोस्ट

एक्टर राज अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'एक बाप, एक फनकार… और दो सपनों का सफर'. कई बार ज़िंदगी को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना पड़ता है और पीछे देखने पर समझ में आता है. हम सोचते रहते हैं कि हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, पर वक्त और मौका बता देता है. असल में वही हमें बड़ा कर रहे होते हैं.'

राज ने अपने स्ट्रगल को किया याद

एक्टर राज ने अपने स्ट्रगल को याद करते हुए कहा, ' 1999 — एक शहर, एक सपना, और एक अनदेखी लड़ाई. 1999 में जब मैं मुंबई आया, दिल में बस दो चीजें थीं. भूख… और भरोसा. भूख फन की. भरोसा अपने होने पर. न गाड़ी, न पहुंच, न पहचान. एक लड़का… एक सपना… और एक शहर जो हर दिन पूछता था - 'सच में चाहिए ये सब?' रोज ऑडिशन, रोज रिजेक्शन. रोज अगला दिन. फिर 2005 में मेरी जिंदगी में एक रूह उतरी. एक नूर आया. सारा ...'

सारा के आने से बदली किस्मत

एक्टर ने लिखा, 'बेटियां नियामत होती हैं'— मैंने सुना था, लेकिन फिर जिया भी. उसके आने के कुछ वक़्त बाद मुझे अपना पहला लीड रोल मिला- राम गोपाल वर्मा की शबरी. फिल्म अटक गई पर उसने मेरे अंदर की आग बुझने नहीं दी. पहली बार लगा. मैं भी कुछ बन सकता हूं. मैं भी कुछ कर सकता हूं और सच यही है— अगर वो रूह मेरी जिंदगी में न आती, तो आज मैं वो इंसान भी न होता… और वो फनकार भी नहीं बन पाता— जो मैं बन पाया हूं.

'लोग कहते हैं पिता बेटियों को रास्ता दिखाते हैं...पर मेरी कहानी उलटी है. मैं अपनी जगह तक पहुंचा— अपनी बेटी की वजह से. काम रुकता था, रास्ते धुंधले होते थे,पर वो बड़ी हो रही थी… धीरे-धीरे… चुपचाप… मुझे थामे हुए. मैं टूटा नहीं, मैं भागा नहीं, मैं बस… ठहर गया. क्योंकि उसकी चमकती आंखें हर रोज कहती थीं- खड़े रहो… मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है.' मैं उसे संभालता था— पर असल में वो धुरंधर बन कर मुझे संभाल रही थी.'

कहानी अभी बाकी है...

अपनी पोस्ट के आखिरी में एक्टर ने लिखा, 'पिता होना सिर्फ पिता होना नहीं है. कभी बाप बनना पड़ता है, कभी दोस्त,कभी भाई… और कभी हवा बनकर 'गुंजाइश' देनी पड़ती है. गुंजाइश— जहां डर नहीं होता, सिर्फ भरोसा होता है. मैंने उसकी राह नहीं बनाई, मैं बस उसके साथ चल पड़ा. उसके सपनों का पहरेदार नहीं बना, उसका हमसफर बना. मैंने सिर्फ इतना कहा- 'अपने सपने देखो… मैं पीछे खड़ा हूं.' और सच यही है— जब हम बच्चों के सपनों पर भरोसा करते हैं, एक दिन बच्चे भी हमारी मंजिलें रोशन कर देते हैं, धुरंधर बन कर. कहानी अभी बाकी है... बाकी का सफर अगली सांस में.'

बॉलीवुड में सारा की दमदार एंट्री

बता दें कि महज 20 साल की उम्र में सारा अर्जुन ने फिल्म धुरंधर में दमदार अभिनय से बॉलीवुड में कदम रखा है. रणवीर सिंह की ऑनस्क्रीन पत्नी यालिना जमील का किरदार निभाकर उन्होंने लोगों को काफी इंप्रेस किया है. फिल्म में उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक है.



