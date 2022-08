Sara Ali Khan dating cricketer Shubman Gill: सारा अली खान को फिर हुआ प्यार, क्रिकेटर शुभमन गिल पर आया दिल? डिनर डेट का वीडियो वायरल

बॉलीवुड को क्या एक और नई एक्ट्रेस-क्रिकेटर की जोड़ी मिलने वाली है. ये हम नहीं कह रहे लेकिन सोशल मीडिया और गॉसिप गलियारों में अटकलें तेज हैं. ये नई जोड़ी हो सकती है सारा अली खान और शुभमन गिल की.

किसे डेट कर रहीं सारा?

जी हां, आपने सही सुना. सोशल मीडिया पर सारा अली खान और शुभमन गिल की तस्वीर वायरल हो रही है. एक फैन ने दोनों को रेस्टोरेंट में साथ बैठे स्पॉट किया और टिकटॉक पर इस वीडियो को शेयर किया. वीडियो के बैकग्राउंड में सारा और शुभमन को डिनर करते हुए देखा गया. देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होने लगा और दोनों के डेटिंग की खबरें उड़ने लगीं. वीडियो में सारा पिंक आउटफिट में नजर आईं और शुभमन व्हाइट-ग्रीन शर्ट में दिखे.

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने लिए मजे

इस वीडियो को देखने के बाद उनके रिलेशन की बातें होने लगी हैं. वायरल वीडियो की टाइमिंग इसलिए भी खास है क्योंकि शुभमन गिल के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को डेट करने की खबरें थीं. मगर लगता है हाल फिलहाल में दोनों का ब्रेकअप हो गया है. सारा और शुभमन ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया है. इन सभी चर्चाओं के बीच शुभमन का सारा अली खान के साथ दिखना शोबिज इंडस्ट्री में हॉट टॉपिक बना हुआ है. हालांकि अभी डेटिंग की खबरों पर सारा और शुभमन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. तब तक के लिए लोगों को मजे लेने का मौका जरूर मिल गया है.

Shubman gill dating sara ali khan after dating sara tendulkar be like pic.twitter.com/1iJzz6gjFg