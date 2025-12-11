'संजय दत्त के बाल खींचकर थप्पड़ मारा', एक्टर को गिरफ्तार करने वाले अफसर का खुलासा

संजय दत्त बॉलीवुड की विवादित हस्तियों में से एक रहे हैं. अपनी जवानी के दिनों में एक्टर ने अपनी फिल्मों के साथ-साथ ड्रग एडिक्शन और जुर्म से जुड़ाव को लेकर भी सुर्खियां बटोरीं. आईपीएस अधिकारी राकेश मारिया ने 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले की जांच की थी. उनकी जांच के कारण संजय दत्त को गैरकानूनी हथियार रखने के जुर्म में सजा हुई थी. राकेश मारिया ने हाल ही में उस जांच को फिर से याद किया, जिसके बाद संजय दत्त को जेल जाना पड़ा था.

और पढ़ें

हाल ही में देसी स्टूडियोज को दिए एक इंटरव्यू में राकेश मारिया ने बताया कि उनकी जांच संजय दत्त तक कैसे पहुंची. साथ ही उन्होंने संजय दत्त और उनके पिता सुनील दत्त के बीच का एक भावुक पल का भी खुलासा किया, जो तब घटा था जब संजय ने पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी थी.

कैसे संजय दत्त तक पहुंचे थे मारिया?

राकेश मारिया ने बताया कि संजय दत्त का नाम सबसे पहले हनीफ कडावाला (बांद्रा के मशहूर रेस्तरां मालिक) और समीर हिंगोरा (प्रेजेंट प्रेसिडेंट, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन-IMPPA) के जरिए सामने आया था. उन्होंने बताया, 'उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन मुझसे बात करने की इच्छा जताई. सबसे पहली बात जो उन्होंने मुझसे कही, वह थी कि बड़े-बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? मैंने पूछा- कौन से बड़े लोग हैं जिन्हें मैंने नहीं पकड़ा? उन्होंने कहा- संजू बाबा. मुझे लगा संजय का इस केस से क्या लेना-देना?'

Advertisement

आईपीएस अधिकारी मारिया ने आगे बताया कि हनीफ और समीर ने उनसे कहा कि आतंकियों को हथियार गाड़ी की कैविटी से निकालने के लिए शांत जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने संजय दत्त का घर सुझाया. ये वही हथियार थे, जो 1993 के मुंबई धमाकों में इस्तेमाल हुए थे. उन्होंने कहा, 'वे संजय दत्त के घर पहुंचे. संजय को पहले से फोन आ चुका था. संजय ने कहा कि गाड़ी वहीं पार्क करो और सामान उतार लो.'

राकेश मारिया के मुताबिक, संजय ने कुछ हथियार खुद रख लिए थे. लेकिन बाद में ज्यादातर हथियार आतंकियों को लौटा दिए. जब जांच में संजय का नाम सामने आया तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला हुआ. मगर उस वक्त संजय मॉरीशस में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. टीम ने उनका इंतजार किया. जैसे ही वे भारत लौटे, एयरपोर्ट से ही उन्हें उठा लिया गया और क्राइम ब्रांच ले जाया गया. राकेश मारिया ने बताया कि संजय को क्राइम ब्रांच के एक कमरे में रखा गया था, जिसमें अटैच्ड बाथरूम था. लेकिन बाथरूम का दरवाजा हटा दिया गया था. कमरे में दो कांस्टेबल तैनात थे. संजय को सिगरेट नहीं दी जा रही थी और किसी को फोन करने की इजाजत भी नहीं थी.

Advertisement

राकेश ने संजय को मारा था थप्पड़

आईपीएस अधिकारी ने बताया, 'रात ढाई बजे उन्हें कमरे में बैठाया गया. सुबह करीब 8 बजे मैं कमरे में गया. मैंने कहा- अपनी कहानी खुद बताओगे या मैं तुम्हारी भूमिका बताऊं?' संजय ने कहा कि वे निर्दोष हैं और इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं. मारिया ने कहा, 'उस वक्त कई दिनों का तनाव अचानक मुझ पर हावी हो गया. मैं उनके पास गया, उस वक्त उनके लंबे बाल थे. मैंने एक थप्पड़ मारा, वे कुर्सी समेत पीछे झुक गए. मैंने उनके बाल पकड़कर खींचा और कहा- शरीफों जैसी बात करोगे या मैं…? इसके बाद उन्होंने अकेले में बात करने की इच्छा जताई. फिर पूरी कहानी बताई और बोले- मैंने गलती कर दी, पापा को मत बताना. मैंने कहा- पापा को कैसे न बताऊं? गलती की है तो मर्द बनो.'

पिता के सामने फूट-फूटकर रोए संजय दत्त

शाम तक सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, महेश भट्ट, यश जौहर और नेता बलदेव खोसा के साथ मिलने आए. राकेश मारिया ने कहा, 'सभी ने मुझसे कहा कि संजय निर्दोष है, वह ऐसा नहीं कर सकता.' उस भावुक पल को याद करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'संजय दत्त को कमरे में लाया गया. पिता को देखते ही वे बच्चे की तरह रो पड़े. उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले- पापा, गलती हो गई मुझसे. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा किसी पिता के साथ हो. सुनील दत्त का चेहरा पीला पड़ गया था.'

Advertisement

संजय दत्त ने 2016 में अपनी जेल की सजा पूरी की थी. फिलहाल वो अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर ने डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म में कराची के एसपी चौधरी असलम खान का रोल निभाया है. पिक्चर में उनके साथ अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन हैं.

---- समाप्त ----