मुंबई पुलिस ने किया ऐसा काम, खुश हुए सलमान, बोले- भगवान आपको आशीर्वाद दें

मुंबई पुलिस हमेशा ही अपने काम में अलर्ट रहती दिखती है. फिर चाहें बात मुंबई में लगे जाम की हो या चाइल्‍ड ट्रैफिकिंग की. मुंबई पुलिस के इस काम से इंप्रेस होकर सलमान खान ने उनकी तारीफ में एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट के जरिये सलमान ने चाइल्‍ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ आवाज उठाई है. इसके अलावा पुलिस के जज्बे को सलाम किया है.

मुंबई पुलिस के लिए सलमान का ट्वीट

सलमान खान बॉलीवुड के उन स्टार्स में से हैं, जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलना जानते हैं. इसलिये उनसे चाइल्‍ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ बोलने से रहा नहीं गया. ट्वीट में सलमान खान लिखते हैं, 'भगवान मुंबई पुलिस को आशीर्वाद दें. शक्ति, प्रार्थनाएं और दुआएं आपके साथ हैं. चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंसानों द्वारा किया जाने वाला सबसे बुरा अपराध है. इन अपराधियों और उनके समर्थकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिये. दुआ करिये कि सभी बच्चे मिल जाएं और उनके माता-पाता को वापस कर दें. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice.'

सलमान खान का ट्वीट-

God bless mumbai police! More power, prayers n Duas to u. The most heinous crime committed by humans is child trafficking, these criminals n their supporters should be severely punished. Pray that all kids are found and returned to their parents. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice

क्या था पूरा मामला?

3 नवंबर को मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट में पुलिस ने बताया, 'क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने @rpfcrsur के साथ मिलकर एक साल की बच्ची का अपहरण करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है. बच्ची को उसकी मां से भी मिलवा दिया गया है.' आगे पुलिस ने ये भी बताया किअपहरण करने वाले बचने के लिये सोलापुर भाग गये थे. पर दूर जाकर भी वो पुलिस की नजरों से नहीं बच पाए. पुलिस की कोशिश की वजह से एक साल की बच्ची का उसकी मां से मिलन मुमकिन हो पाया.

मुंबई पुलिस का ट्वीट-

2 persons accused of allegedly kidnapping a 1 y/o were arrested by Crime Branch Unit 9 in collaboration with @rpfcrsur

They had fled to Solapur to hide their tracks but were traced down.

The child was reunited with her mother.#MumbaiCaseFiles pic.twitter.com/NfTyshfEp4