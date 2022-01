Main Chala Teaser Out: लंबे बालों में Salman Khan का डिफरेंट लुक, साउथ एक्ट्रेस संग दिखा रोमांस

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के फैंस अपना दिल थामकर बैठ जाइए. 1 दिन बाद भाईजान अपने फैंस को खूबसूरत तोहफा देने वाले हैं. 22 जनवरी को सलमान खान का सिंगल सॉन्ग रिलीज होने वाला है, जो कि कई मायनों में खास है. सलमान खान के साथ इस रोमांटिक गाने में तेलुगू एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल नजर आएंगी. गुडन्यूज यही खत्म नहीं हुई. सलमान खान का ये गाना पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा और सलमान खान की करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने गाया है. हो गए ना आप भी एक्साइटेड...

सलमान खान के गाने का टीजर आउट

सलमान खान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपने सिंगल सॉन्ग 'मैं चला' का टीजर रिलीज किया है. ये गाना भाईजान के फैंस के लिए विजुअल ट्रीट होने वाला है. गाने के लिरिक्स शब्बीर अहमद ने लिखे हैं. फैंस को यूलिया वंतूर संग गुरु रंधावा की जुगलबंदी देखने को मिलेगी.

