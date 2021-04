सलमान खान ने राधे में कॉपी किया साउथ स्टार अल्लू अर्जुन का सीटी मार सॉन्ग? फैंस नाराज

सलमान खान अपकमिंग फिल्म राधे: योर मोस्ट वॉन्टेंड भाई को लेकर खबरों में बने हुए हैं. गुरुवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ. इस ट्रेलर को अच्छा रिपॉन्स मिला. ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, डायलॉग्स, म्यूजिक, डांस सभी कुछ देखने को मिला. लेकिन इसी सब के बीच अब यूजर्स सलमान की फिल्म पर गाना कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं.

ट्रेलर में सलमान खान और दिशा पाटनी ''सीटी मार" गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. लोगों के मुताबिक ये गाना साउथ स्टार अल्लू अर्जून और पूजा हेगड़े के गाने सीटी मार का कॉपी है. म्यूजिक भी सेम ही. बता दें कि ये फिल्म डीजे का सॉन्ग है.

यूजर्स ने किए ये ट्वीट

एक यूजर ने लिखा- अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की फिल्म डेजी का शानदार सॉन्ग सीटी मार का हिंदी रीमेक सलमान की राधे में है. अब बॉलीवुड इंडस्ट्री गाने भी कॉपी करने लगी. ग्रेट जॉब. अब इस इंडस्ट्री में ओरिजनल कुछ नहीं.

The spectacular #Seetimaar song from @alluarjun and #PoojaHegde #DJMovie is having a Hindi remake in #SalmanKhan #Raadhe.



Now #bollywood industry has started to copy songs as well, #greatjob👏👏. There is nothing original remaining in this industry whatsoever. — Er. Makarand Patil (@thecynophilist1) April 22, 2021

Sorry to say but Salman Can't Dance Like ICON Staar #AlluArjun #seetimaar hindi Remake in #RadheTrailer pic.twitter.com/h1hXpBk7mk — AKB MEDIA (@media_akb) April 22, 2021

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बॉलीवुड की तरफ से अल्लू भाई सॉरी. एक लिखा- अब सीटी मार के बर्बाद होने का समय है, सिंगर की तरफ से नहीं डांसर की तरफ से.



फिल्म की बात करें तो सलमान खान की इस फिल्म को प्रभु देवा ने बनाया है. इसमें दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी अहम रोल में हैं. इस फिल्म से सलमान और प्रभुदेवा तीसरी बार साथ करते नजर आए हैं. इससे पहले उन्होंने वॉन्टेड और दबंग 3 में साथ काम किया था. वॉन्टेंड को काफी पसदं किया गया था. वहीं दबंग 3 को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला था.