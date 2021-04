विराट ने अनुष्का को दिया फ्लाइंग किस, बेटी के नाम की हाफ सेंचुरी, वीडियो Viral

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों अपने रोमांस के चलते चर्चा बटोर रहे हैं. हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कोहली ने सोशल मीडिया पर पत्नी अनुष्का के साथ फोटो शेयर की थी. इसके बाद दोनों की एक अनदेखी फोटो भी सामने आई. विराट कोहली इन दिनों आईपीएल 2021 में व्यस्त हैं और अनुष्का शर्मा, पति का हौसला बढ़ाती नजर आ रही हैं.

विराट ने बेटी को समर्पित की हाफ सेंचुरी

गुरूवार शाम विराट की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. इस मैच में कोहली की टीम ने जीत पाई और कप्तान विराट कोहली ने 72 रन की नाबाद पारी खेली. ऐसे में अपने अर्ध शतक को पूरा करने के बाद विराट कोहली ने अपनी बेटी को इसे समर्पित किया. साथ ही उन्होंने स्टैंड में बैठी पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस भी दी. इस मोमेंट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कोहली की इस अदा पर फैंस हुए फिदा

वीडियो में कोहली को अपना बल्ला उठाते हुए देखा जा सकता है. उनकी टीम के साथी उनके लिए चीयर कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं. इसके बाद कोहली मुस्कुराते हैं और अनुष्का को देखते हुए फ्लाइंग किस देते हैं. फिर वह हाथों से वामिका को गोद में लेकर झुलाने का इशारा करते हैं. फैंस को विराट कोहली का यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा है.

This is so beautiful 😍#ViratKohli dedicates his 50 to his daughter ❤



