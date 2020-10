सोहेल खान की क्रिकेट टीम में सलमान खान की हिस्सेदारी? एक्टर ने बताया सच

सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो गई है कि एक्टर सलमान खान ने एक क्रिकेट टीम खरीदी है. उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में एक टीम पर दांव लगाया है. लेकिन अब खबर आ रही है कि ये खबर सिर्फ आधी ही सच है. सलमान खान के परिवार ने जरूर एक टीम खरीदी है, लेकिन उसमें खुद सलमान खान की भागीदारी नहीं है. इस बारे में सोहेल खान ने विस्तार से बताया है.

सोहेल की क्रिकेट टीम में सलमान की हिस्सेदारी?

सोहेल खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने लंका क्रिकेट लीग में एक टीम को खरीदा है. इस बारे में उन्होंने लिखा है- लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा बन मुझे बहुत खुशी है. मैं ये साफ करना चाहता हूं कि इस लीग में सिर्फ मैंने हिस्सा लिया है, मेरे परिवार की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है. नवंबर में खेल शुरू होने जा रहा है. अब मालूम हो कि पहले ये कहा जा रहा था कि सोहेल के साथ सलमान और सलीम खान की भी हिस्सेदारी होने वाली है. सभी ने साथ मिलकर कैंडी टस्कर्स नाम की टीम को खरीदा है. लेकिन अब सोहेल ने स्पष्ट कर दिया है कि अकेले वे ही इस लीग में बतौर मालिक हिस्सा ले रहे हैं. ऐसे में क्या मैच देखने सलमान खान आते है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी.

Extremely glad to confirm my participation in the #lplt20cricket as Team Owner Howsoever To clarify the misrepresentation in Media, my participation is in my personal capacity with no involvement of my family in the League or the Team. Let the games begin November 2020