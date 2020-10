महंगे प्याज पर बॉलीवुड का ट्विस्ट, फनी मीम्स देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन ने सभी के बजट बिगाड़ दिए. अब जब धीरे-धीरे सब खोला जा रहा है, तो आम इंसान को महंगाई से पार पाना मुश्किल हो रहा है. त्योहार के मौसम में खरीदारी का प्लान बना रहा ग्राहक बढ़ती मंहगाई को देख हाथ पीछे खींच रहा है. इस समय प्याज और आलू की कीमत में तो आग लगी हुई है. देश की मायानगरी मुंबई में तो प्याज के दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं.

अब सोशल मीडिया की दुनिया में इस बढ़ती महंगाई पर भी मीम तैयार कर लिए गए हैं. प्याज के बढ़ते दामों ने आपकी आंखों से जरूर आंसू निकाले होंगे, लेकिन ये मीम हंसने पर मजबूर करने वाले हैं. सोशल मीडिया पर प्याज ही इस समय ट्रेंड कर रहा है. प्याज के इर्द-गिर्द ऐसे मीम बना लिए गए हैं जो ना सिर्फ रिलेटबल हैं बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ला रहे हैं. हमेशा की तरह इन वायरल मीम को फनी बनाने के लिए बॉलीवुड फिल्मों का सहारा लिया गया है. हेरा फेरी से लेकर कबीर सिंह तक, कई फिल्मों के जरिए प्याज के बढ़ते दामों पर तंज कसा गया है.

प्याज के बढ़े दाम पर बने फनी मीम

इस समय कई मीम वायरल हो गए हैं. एक यूजर ने तो बाहुबली को ही कांदाबली बना डाला है. प्रभास के हाथ में शिवलिंग की जगह एक बड़ी सी प्याज रख दी है. ये मीम हंसने पर मजबूर कर रहा है. वहीं क्योंकि जैन समुदाय के लोग प्याज से परहेज करते हैं, ऐसे में जब इनके दाम बढ़ गए हैं तो उस पर भी मीम तैयार कर लिया गया है. एक यूजर ने फिर हेरा फेरी के एक सीन के जरिए इस सिचुएशन को समझाया है. प्याज के बढ़ते दामों पर जैन व्यक्ति का रिएक्शन- मैं क्या करेगा रे बाबा जान के. वहीं फिल्म करण अर्जुन के पॉपुलर डायलॉग 'मेरे करण अर्जुन आएंगे' को भी नया ट्विस्ट दे दिया गया है. अब कहा जा रहा है 'मेरे करण अर्जुन दो किलो प्याज लेकर आएंगे. ऐसे कई मीम इस समय सोशल मीडिया पर सभी को हंसने पर मजबूर कर रहे हैं.

वैसे बताया जा रहा है कि बेमौसम बारिश और लॉकडाउन की वजह से प्याज के दाम में ये जबरस्त उछाल देखने को मिल रहा है. दूसरी हरी सब्जियों के दाम भी आसममान छूं रहे हैं. बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने प्याज आयात के नियमों में ढील देने का फैसला लिया है जिससे देश में प्याज की सप्लाई को बढ़ाया जा सके.