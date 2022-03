Salman Khan ने पूरा किया Chiranjeevi संग 'गॉडफादर' का पहला शेड्यूल, सामने आई फोटो

कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि सलमान खान टॉलीवुड एक्टर चिरंजीवी संग फिल्म 'गॉडफादर' में नजर आएंगे. अब इस फिल्म के निर्देशक मोहन राजा ने सलमान खान संग कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसके साथ उन्होंने जानकारी दी कि फिल्म की पहले शेड्यूल की शूटिंग सक्सेसफुली पूरी हो चुकी है. फोटोज में सलमान खान को ब्लैक बुलेटप्रूफ जैकेट और ब्लू टी-शर्ट में देखा जा सकता है.

मोहन राजा ने शेयर किया वीडियो

मोहन राजा ने कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटोज शेयर की हैं. 16 मार्च को चिरंजीवी ने फिल्म 'गॉडफादर' के सेट पर सलमान खान का स्वागत किया था. इसके साथ ही उन्होंने एक खूबसूरत मैसेज लिखा था. इसके अलावा भाईजान ने अपने दोस्त और एक्टर संग एक और फिल्म के लिए हाथ मिलाया है जो मलयालम सुपरहिट फिल्म 'लूसिफर' की तेलुगू रीमेक होने वाली है. 'गॉडफादर' के बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो मोहन राजा ने जो फोटोज शेयर की हैं, वह एक वीडियो के रूप में शेयर की हैं.

Finished an Amazing Schedule with the Mighty Man,Sweetness Personified

Dearmost Bhai @beingsalmankhan

Thanks Bhai for Making this So Comfortable and So Memorable 🙏

And Thanks to OUR pillar of Support @kchirutweets for making this happen for Our #GodFather@MusicThaman & Team pic.twitter.com/2ys8CUy6jo