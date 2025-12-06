scorecardresearch
 
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से LEAK सलमान और चित्रांगदा सिंह की फोटो! देखिए लुक

एक्टर सलमान खान ने वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग पूरी कर ली है. जिसमें 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प को दिखाया गया है. अब सेट से एक फोटो वायरल हो रही है.

गलवान के सेट पर सलमान खान (Photo: X/@BeingSalmanKhan)
एक्टर सलमान खान ने आने वाली वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग ऑफिशियली पूरी कर ली है. जो 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है. एक्टर ने लद्दाख में पहले की शूटिंग के बाद मुंबई में आखिरी सीन पूरे किए और अब प्रोडक्शन अपने अगले फेज में जा रहा है. इस बीच फिल्म के सेट एक फोटो काफी वायरल हो रही है.

फैंस के साथ खिंचाई तस्वीर!
सोशल मीडिया पर सलमान खान और एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की फोटो काफी वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि यह फोटो बैटल ऑफ गलवान के सेट से ही. फोटो के बैकग्राउंड में क्रू मेंबर्स को देखा जा सकता है. वहीं सलमान खान और चित्रांगदा को सेना की यूनिफॉर्म में देखा गया हैं. यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

फैंस बताने लगे  AI फोटो 
हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये फोटो फिल्म गलवान के सेट की ही है और ना दावा कर रहे हैं कि ये फोटो असली है. मेकर्स की तरफ से भी ऑफिशियली इसे लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया. जबकि शेयर करने वाले यूजर की पोस्ट पर सलमान खान के कई फैंस ने इसे AI फोटो बताया है.

संतोष बाबू के किरदार में सलमान
प्रोडक्शन डिटेल्स के मुताबिक सलमान खान, कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं. जो एक काबिल ऑफिसर थे. जिन्होंने 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट को लीड किया था. 

गलवान घाटी में हुई झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक लंबे बॉर्डर विवाद के हिस्से के तौर पर हुई थी. घटना की रात दोनों पक्ष विवादित इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे. जिसके चलते आमने-सामने की लड़ाई हुई जो दोनों तरफ के सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हुई. ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने कन्फर्म किया कि इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई. जो भारत और चीन के बीच सबसे खतरनाक टकराव था.

---- समाप्त ----
