करीना को दूसरे हीरो संग नहीं देख पाते थे सैफ, हुई जलन, बोले- लड़कियों के साथ...

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और करीना कपूर बॉलीवुड के सबसे लविंग कपल हैं. दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सिक्योर और डेडीकेटेड हैं. लेकिन जब इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, तब सैफ को करीना को किसी और एक्टर के साथ देखकर बहुत जलन महसूस होती थी. हाल ही में उन्होंने खुद इसका खुलासा किया.

करीना को किसी और के साथ नहीं देख सकते थे सैफ

सैफ अली खान और करीना कपूर की पहली मुलाकात साल 2008 में फिल्म ‘टशन’ के सेट पर हुई थी. उस समय करीना कपूर शाहिद कपूर के साथ रिलेशन में थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के दौरान सैफ और करीना एक-दूसरे के करीब आए. तब तक शाहिद संग करीना का रिश्ता खत्म हो चुका था. जब सैफ और करीना ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि करीना दूसरे एक्टर्स के साथ काम करती हैं.

हॉलीवुड रिपोर्टर से सैफ ने कहा- शुरुआत में मैं बहुत आसान इंसान नहीं था. शायद मुझे थोड़ी जलन होती थी और समझ नहीं आता था कि जब वो दूसरे एक्टर्स के साथ काम करती हैं, तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए. ये सब मेरे लिए नया था. ऐसी भावनाओं को समझदारी और भरोसे के साथ संभालना जरूरी होता है.

सैफ ने आगे कहा- जब रिश्ता नया होता है और आप अंदर से थोड़े असुरक्षित होते हैं, तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं. आमतौर पर मैं उन लड़कियों के साथ रहा हूं, जिनका फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं था. मुझे ये बात अजीब लगी कि जो लोग मेरे लिए राइवल हैं, वही उसके को-एक्टर्स हैं. लेकिन प्यार सब पर भारी पड़ता है.

बेहतरीन एक्ट्रेस और हाउसवाइफ हैं करीना- सैफ

सैफ ने करीना की घर और रिश्ता संभालने की समझ की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा- करीना एक एक्ट्रेस और स्टार के तौर पर जो बनना चाहती है, वो बनने की पूरी आजादी रखती हैं. लेकिन उसके अंदर एक मां, पत्नी और हाउसवाइफ बनने की चाह भी है. जब दो लोग एक जैसी चीजें चाहते हैं और अलग-अलग रोल निभाते हैं, तो रिश्ता खूबसूरत बनता है.

सैफ ने आगे कहा- हम बहुत खुशकिस्मत हैं. वो वाकई एक शानदार इंसान है. मैं उसके साथ रहकर खुद को बेहद लकी मानता हूं. वो सबसे पेशेंट और प्यार करने वाली इंसानों में से एक हैं. वो हमारे लिए एक खूबसूरत घर बनाती हैं और बेहद क्रिएटिव हैं, कैमरे के सामने भी और निजी जिंदगी में भी.

कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, 16 अक्टूबर 2012 को सैफ और करीना ने शादी की थी. आज ये कपल दो बेटों के पेरेंट हैं- तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान.

