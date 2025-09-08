'कांतारा' के बाद 'टॉक्सिक', एक्ट्रेस के चमके सितारे! ऋषभ और यश संग काम कर बोली- जैसे मैं...

कन्नड़ सिनेमा की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत के सितारे इन दिनों 7वें आसमान पर हैं. सिर्फ 28 साल की उम्र में वह साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्‍टार बनने की तैयारी में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने ऋ‍षभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्‍टर 1' में एंट्री कर सुर्ख‍ियां बटोरी थी. अब रुक्मिणी, यश के साथ 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' फिल्म की तैयारी में जुटी हैं.

वहीं 8 सितंबर को कोयंबटूर में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 में रुक्मिणी वसंत ने भी शिरकत की. जहां उन्होंने 'कांतारा क्रॉनिकल्स: मिथ्स इन मोशन' सत्र की अध्यक्षता की. इस दौरान एक्ट्रेस ने एक्ट्रेस ने यश और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के बारे में खुलकर बात की.

यश और ऋषभ पर क्या बोलीं रुक्मिणी?

सेशन में बोलते हुए रुक्मिणी वसंत ने कहा, 'वे बहुत इमोशनल कलाकार और बेहद क्रिएटिव और अद्भुत इंसान हैं. अपने करियर के इस शुरुआती दौर में, उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक स्पंज हूं और इन लोगों के साथ काम करते हुए और उनके काम करने के तरीके को देखते हुए जितना हो सके उतना ग्रहण कर रही हूं. कलाकार आमतौर पर एक-दूसरे से अलग होते हैं. लेकिन, उनके काम के प्रति उनका जुनून अद्भुत है.'

जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि 'टॉक्सिक' के सेट पर उन्होंने यश से क्या सीखा? तो उन्होंने कहा, 'उनके सोचने का तरीका बेहद अलग हैं और उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण होना वाकई बहुत बड़ी बात है.'

बता दें कि रुक्मिणी वसंत, ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' में राजकुमारी कनकवती की भूमिका में नजर आएंगी. अपने को-एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया, 'उनका दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से विशाल है. उन्होंने हाल ही में 'कंतारा' के निर्माण का 15 मिनट का एक वीडियो जारी किया है. आप देख सकते हैं कि उन्होंने 'कांतारा' पर कितनी मेहनत की है और इसे कितने बड़े पैमाने पर बनाया गया है. यह उस सांस्कृतिक परिवेश में भी निहित और मौजूद है जिसने पहली फिल्म को और अधिक सफल बनाया. आपके पास इतना बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है और फिर भी आप उसके सार को थामे रह सकते हैं और यह शानदार है.'

कब रिलीज होगी कांतारा चैप्टर 1?

कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी की साल 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में खत्म हो चुकी है. इसी के साथ अब 2 अक्तूबर 2025 को कन्नड़ के साथ ही तेलुगू , हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश में एक साथ वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. वहीं यश की 'टॉक्सिक' अगले साल सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----