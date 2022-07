R Madhavan की Rocketry दर्शकों को भायी, IMDb पर मिली 9.3 रेटिंग

आर माधवन (R Madhavan) की फिल्म 'रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट' (Rocketry The Nambi Effect) धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही हैं. 1 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई की है. इसी के साथ दर्शकों और क्रिटिक्स समेत कई सेलेब्स जैसे सुपरस्टार रजनीकांत से भी बढ़िया रिव्यू पाए हैं. ऐसे में फिल्म को अच्छी माउथ पब्लिसिटी मिल रही है, जिसके चलने इसके दर्शकों में इजाफा हो रहा है.

रॉकेट्री को मिली बेहतरीन रेटिंग

पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते अब IMDb (Rocketry IMDb Rating) पर रॉकेट्री की रेटिंग भी जबरदस्त हो गई है. इस फिल्म IMDb पर फिल्म की रेटिंग 9.3 है, जो अपने आप में कमाल बात है. आर माधवन ने खुद इस खबर को ट्विटर पर शेयर किया था. ट्वीट शेयर करते हुए माधवन ने अपनी एक्साइटमेंट भी जताई है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म रॉकेट्री: द नम्बि इफेक्ट में आर माधवन ने लीड रोल निभाया है. फिल्म की कहानी इसरो (ISRO) के पूर्व साइंटिस्ट नम्बि नारायणन की जिंदगी की कहानी को दिखाया गया है. नम्बि इसरो के जीनियस हुआ करते थे, जिन्होंने अपने करियर में कई बड़े काम किए. इसके बाद उनपर भारत के रॉकेट्री प्लान को पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगा था. इस स्पाई स्कैंडल की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर उनके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया था. इस केस को 14 सालों तक लड़ने के बाद नम्बि नारायणन ने कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित किया था.

. @ActorMadhavan 's #Rocketry had a good opening weekend in cities all over India.. pic.twitter.com/8tAMJ9rbYB