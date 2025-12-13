scorecardresearch
 
'धुरंधर' देखकर खुश हुआ ये ग्रैमी अवॉर्ड विनर, मगर क्यों शाहरुख खान की 'पठान' पर कसा तंज?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ग्रैमी अवॉर्ड विनर रिकी केज देखने पहुंचे, जिन्हें वो फिल्म बेहद पसंद आई. उन्होंने इसे एक परफेक्ट स्पाई थ्रिलर फिल्म बताया. मगर अंत में यश राज फिल्म्स की 'पठान' को लेकर तंज कसा.

ग्रैमी विनर रिकी केज ने देखी 'धुरंधर' (Photo: Movie still)

थिएटर्स में आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बना और तोड़ रही है. देश-विदेश हर जगह इसे देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ भी हो रही है. अब इस कड़ी में ग्रैमी अवॉर्ड विनर रिकी केज भी जुड़ गए हैं.

'धुरंधर' देखने के बाद क्या बोले रिकी केज?

रिकी केज, दरअसल एक इंडियन म्यूजिशियन हैं, जो अपने म्यूजिक करियर में तीन बार ग्रैमी अवॉर्ड जीत चुके हैं. वहीं चार बार उसके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं. इसी साल 2025 में उन्हें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. रिकी ने शनिवार को X पर ट्वीट करके बताया कि उन्होंने भी थिएटर्स में रणवीर सिंह, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त स्टारर 'धुरंधर' देखी. 

उन्होंने फिल्म की तारीफ में लिखा, 'बिना रुके घूमता फिर रहा था, थोड़ा सा ब्रेक लिया और धुरंधर देख डाली.. और वाह. इंडियन सिनेमा अब बड़ा हो रहा है. 3.5 घंटे लंबी फिल्म, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई, और तो और, इसे और देखने का मन कर रहा था. एक्टिंग, एडिटिंग, डायलॉग्स, सब कुछ जबरदस्त टॉप क्लास. शाश्वत सचदेव का म्यूजिक कमाल का है. स्पाई थ्रिलर फिल्म बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई है. टेक्निकली शानदार.. हर डिपार्टमेंट ने कमाल कर दिया.'

'इस जहाज के जीनियस कैप्टन आदित्य धर को ढेर सारी बधाई, अब उन्होंने साबित कर दिया कि वो बेस्ट हैं.. और अच्छे से कम कुछ बना ही नहीं सकते.' रिकी बताते हैं कि वो आदित्य से साल 2001 में मिल चुके हैं. मगर आगे इसी ट्वीट में उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया, जो इस फिल्म को बुरा-भला कह रहे हैं.

हालांकि इसी में वो शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को लेकर भी तंज कसते हैं. रिकी ने आगे लिखा, 'जो थोड़े से लोग फिल्म की बुराई कर रहे हैं, उन्होंने शायद फिल्म देखी ही नहीं. फिल्म चीजों को वैसा ही दिखाती है जैसा वो हैं, चाहे कितना भी भयानक हो. कोई शुगर कोटिंग नहीं. ये एडल्ट सर्टिफाइड है, तो अगर आप बच्चों को ले गए तो बेवकूफी होगी. फिल्म की बुराई करने वाले शायद वो सिनेमा पसंद करते हैं जिसमें पाकिस्तानी ISI की सेक्सी महिला एजेंट बिकिनी में बेशरम रंग पर डांस कर रहीं हो. उनके लिए वही सिनेमा है.'

गौरतलब है कि 'धुरंधर' के बाद यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स को काफी ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इसके मीम्स काफी बनाए जा रहे हैं, जिसमें 'वॉर 2', 'पठान' जैसी फिल्मों को निशाना बनाया जा रहा है.

बात करें 'धुरंधर' के कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार तक बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये के आसपास का कलेक्शन कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई करीब 400 करोड़ रुपये के आसपास हो गई है. दूसरा वीकेंड खत्म होने तक, उम्मीद है कि फिल्म 300 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लेगी.

---- समाप्त ----
