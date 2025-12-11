एजेंडा आजतक 2025 के दूसरे दिन टीवी कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे ने इवेंट में शिरकत की. अपने सेशन के दौरान दोनों में अपनी शादी, प्यार, अजब-गजब तोहफे के साथ-साथ प्रोडक्शन हाउस को लेकर भी बात की. बातचीत के दौरान रवि दुबे, पत्नी सरगुन पर ढेर सारा प्यार लुटाते नजर आए. उन्होंने बीवी की जमकर तारीफ की और उन्हें अन्नपूर्णा तक बताया.

सेशन के दौरान कहा गया कि सरगुन और रवि के साथ ये बात फिट बैठती है कि वो जिसको छू दें, वो सोना हो जाता है. दोनों ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था. इसके तले उन्होंने 'वे हानिया' सॉन्ग बनाया, जो सुपरहिट रहा. इस गाने को 700 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे. ऐसे में इवेंट के दौरान कहा गया कि अगर किसी को कुछ स्टार्ट करना हो तो वो रवि और सरगुन को साथ जोड़ लें. उनके लक से किसी की निकल पड़ेगी.

सरगुन हैं अन्नपूर्णा

इसके जवाब में रवि दुबे ने कहा, 'इसके पीछे का मंत्र जो है... मैं नहीं मानता कि मुझमें वो बात है. मगर सरगुन में 100 प्रतिशत है. हाल ही में मैं ये बात किसी से कर रहा था. मेरी जिंदगी सरगुन के आने पहले एक तरह से बीत रही थी, और इनके आते ही उसमें बड़े बदलाव हुए. शुरुआत में मुझे लगा कि ये मेरे लिए लकी हैं. लेकिन सच बात ये है कि ये जिस जगह पर भी चली जाती है, जिस मंच पर, जिस स्टेज पर, जिस कंपनी के साथ जुड़ जाती हैं, जिस घर में कदम रख लेती हैं. मैं अक्सर सरगुन से कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर साक्षात मां अन्नपूर्णा का हाथ है कि तुम जहां जाती हो, वो जगह फलने फूलने लग जाती है. मैं ये बोल रहा हूं और इसमें विश्वास भी करता हूं.'

'ये बाहुबाली, मैं कटप्पा'

पंजाबी इंडस्ट्री में सरगुन मेहता ने खूब तहलका मचाया है. इसके बारे में रवि ने पत्नी की तारीफ में कहा, 'मैं आपको एक बात बताऊं इस साल की सबसे बड़ी फिल्म सरगुन ने प्रोड्यूस की है पंजाब की. इनको बड़ी झेप आएगी ये सुनने में, क्योंकि ये कभी अपने बारे में नहीं कहेंगी. तो कोई होना चाहिए जो इनकी उपलब्धि के बारे में सबके सामने बात करे. इस साल की सबसे बड़ी पिक्चर जो है, वो सरगुन ने प्रोड्यूस की है. इन्होंने उसमें काम भी किया है. नंबर 1 शो, जो ज्यादातर चैनल पर हैं... आज ही हमारी टीआरपी रेटिंग आई है जी टीवी पर जो नंबर 1 शो है, वो सरगुन प्रोड्यूस कर रही हैं. जो गाना पिछले साल का सबसे बड़ा था, वो सरगुन ने प्रोड्यूस किया और उसमें काम भी किया. आप मुझे बताइए कि क्या साक्षात मां अन्नपूर्णा का हाथ नहीं है इनपर? मैं तो बिल्कुल भी न मानूं इस बात को.'

पत्नी सरगुन मेहता की तारीफ करने के लिए रवि दुबे को अच्छा बताया गया. इसे लेकर उन्होंने कहा, 'ये जरूरी है. एक सच्चा आदमी, एक हंबल आदमी, कभी अपनी उपलब्धि की चर्चा नहीं करता. तो कोई न कोई होना चाहिए. ये बाहुबली हैं, मैं कटप्पा हूं इनका.'

