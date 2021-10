Aryan Khan के बचाव में आईं रवीना टंडन-सोमी अली, बोलीं- उस बच्चे को घर जाने दो

सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान हफ्तेभर से एनसीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं. आर्यन खान को 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में होने वाली ड्रग पार्टी से नाता होने के लिए गिरफ्तार किया गया था. हालांकि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

हाल ही में यह शक भी जताया गया कि आर्यन खान की गिरफ्तारी राजनीति से जुड़ी हुई है. पूजा भट्ट ने ट्वीट कर आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स और एनसीबी को लताड़ा था. आर्यन संग वायरल सेल्फी में नजर आने वाले शख्स को किसी राजनेता का प्राइवेट डिटेक्टिव बताया गया. इस मामले के बीच कई सेलेब्स आर्यन और शाहरुख खान के सपोर्ट में आए हैं.

रवीना ने बताया शर्मनाक

अब बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने आर्यन खान को लेकर ट्वीट किया है. रवीना टंडन ने मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आर्यन खान के साथ शर्मिंदा करने वाली राजनीति खेली जा रही है. उन्होंने लिखा, 'शर्मिंदगी से भरी राजनीति खेली जा रही है...यह एक युवा लड़के की जिंदगी और भविष्य है जिससे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं. दिल टूटने वाली बात है.'

Shameful politics being played out.. it’s a young mans life and future they toying with … heartbreaking .