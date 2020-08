कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया के सभी फिल्म थ‍िएटर्स बंद पड़े थे. कोविड-19 पर कंट्रोल के बाद अब यूएसए के कुछ सिलेक्टेड थ‍िएटर्स को दोबारा दर्शकों के लिए खोल दिया गया है. जी हां, रिलायंस एंटरटेनमेंट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि रणवीर सिंह स्टारर एक्शन फिल्म सिंबा और अजय देवगन की मल्टीस्टारर कॉमेडी फिल्म गोलमाल अगेन यूएसए में री-रिलीज हुई है. ये दोनों फिल्में 28 अगस्त को री-रिलीज की गई थी.

रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी ये दोनों फिल्में वर्ज‍िनिया के रीगल वर्ज‍िनिया सेंटर और रीगल कंट्रीसाइड में रिलीज हुईं. रिलीज से पहले रिलायंस एंटरटेनमेंट ने ट्वीट किया था- 'समय आ गया है गो गो गो गोलमाल अगेन! ये ब्लॉकबस्टर रीगल वर्ज‍िनिया सेंटर और रीगल कंट्रीसाइड वर्ज‍िनिया, यूएसए में 28 अगस्त 2020 को दोबारा रिलीज की जाएगी'. वहीं एक और ट्वीट में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लिखा- 'सिंबा यूएसए को मनोरंजन के रोलर कोस्टर में लेने को तैयार है! रीगल वर्ज‍िनिया सेंटर और रीगल कंट्रीसाइड वर्ज‍िनिया, यूएसए में 28 अगस्त 2020 को दोबारा रिलीज की जाएगी'.'

#Simmba is set to take USA on a roller coaster ride of Entertainment! Re-releasing in Regal Virginia Center and Regal Countryside, Virginia, USA from 28th August 2020. #RohitShetty @RanveerOfficial #SaraAliKhan @SonuSood @Shibasishsarkar @RSPicturez @simmbathefilm pic.twitter.com/X25Z4l7sAL

Time to Go Go Go #GolmaalAgain! The blockbuster is re-releasing in Regal Virginia Center and Regal Countryside, Virginia, USA from 28th August 2020.@ajaydevgn #RohitShetty @ParineetiChopra @ArshadWarsi @TusshKapoor @kunalkemmu @shreyastalpade1 #Tabu @Shibasishsarkar @RSPicturez pic.twitter.com/yUSGrxoTbI