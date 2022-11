2022 की मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म सर्कस की पहली झलक सामने आ गई है. रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडिस स्टारर मूवी सर्कस का टीजर रिलीज हो गया है. जैसा फिल्म का नाम है उसे टीजर में जस्टिफाई किया गया है और कुछ नहीं. टीजर देखकर आप बुरी तरह निराश हो सकते हैं.

टीजर देख फैंस अपसेट

सर्कस के टीजर में सितारों की भीड़ दिखाई गई है. 1960 के दौर की कहानी के किस्से गढ़े गए हैं. फिल्म की आधी कास्ट गोलमाल की याद दिलाती है. ये टीजर कम और ट्रेलर अनाउंसमेंट ज्यादा है. फिल्म का ट्रेलर 2 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा. सर्कस का ये ट्रेलर ऐसा होगा जो फैंस को 1960 में लेकर जाएगा. सर्कस उस दौर की कहानी है जब लाइफ सिंपल हुआ करती थी, उस वक्त सोशल मीडिया की किचकिच नहीं होती थी.

टीजर में न फिल्म की कहानी दिखाई गई है न ही कोई सीन. ये टीजर कास्ट और ट्रेलर अनाउंसमेंट जैसा है. फैंस को उम्मीद थी रोहित शेट्टी फिल्म की कहानी की झलक दिखाएंगे, पर ये क्या? डायरेक्टर ने तो कुछ यूनीक तरीका ही ढूंढ निकाला टीजर लॉन्च करने का. चलिए कुछ और नहीं तो एक्सपेरिमेंट ही हुआ. पर ये एक्सपेरिमेंट लोगों को निराश ज्यादा कर रहा है.

ROHIT SHETTY - RANVEER SINGH: ‘CIRKUS’ TEASER ARRIVES… #RohitShetty and #RanveerSingh collaborate for the third time, after #Simmba and #Sooryavanshi… Here’s #CirkusTeaser… #CirkusTrailer on 2 Dec 2022… #Cirkus in *cinemas* this #Christmas [23 Dec 2022].#CirkusThisChristmas pic.twitter.com/Pem4g2NHRg