3 घंटे 34 मिनट लंबी है रणवीर सिंह की धुरंधर, पीछे छूटा इन फिल्मों का रनटाइम

बॉलीवुड के हार्टथ्रोब रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म धुरंधर का धुआंधार गेम शुरू हो चुका है. रिलीज के साथ ही ये फिल्म भौकाल मचाने लगी है. क्रिटिक्स ने मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. मल्टीस्टारर फिल्म की रिलीज से पहले इसके 3 घंटे 34 मिनट के रनटाइम पर काफी बातें हो रही थीं.

एक्शन, थ्रिल और वॉयलेंस से भरपूर इस फिल्म को क्या मूवी लवर्स इतने लंबे वक्त तक देखना मैनेज कर पाएंगे? ये भी सवाल उठ रहे थे कहीं लंबी अवधि मेकर्स के लिए घाटे का सौदा ना बने. हालांकि अभी तक फिल्म को मिले रिव्यूज से रनटाइम का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है. इसने फिल्म के फेवर में काम किया है.

धुरंधर के रनटाइम की चर्चा

धुरंधर के रनटाइम को लेकर मचे शोर के बीच आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये मूवी 17 सालों में आई सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इससे पहले 2008 में आई जोधा अकबर का रनटाइम 3 घंटा 34 मिनट था. लेकिन अब 17 साल बाद धुरंधर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है. ये रणवीर सिंह के करियर की भी सबसे लंबी फिल्म बन गई है.

ओवरऑल रनटाइम की बात करें तो, साल 2003 में आई फिल्म LOC करगिल (4h 7m) बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों में काउंट की जाती है. शोमैन राज कपूर की मूवी 'मेरा नाम जोकर' का रनटाइम 4 घंटे 4 मिनट है. ये बॉलीवुड की दूसरी सबसे लंबी फिल्म है.

धुरंधर से रनटाइम में पीछे ये फिल्में

रणवीर की स्पाई थ्रिलर फिल्म ने ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर के टाइम लिमिट (3 घंटा 34 मिनट) को पीछे छोड़ा है. वहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 (3 घंटे 20 मिनट), कभी खुशी कभी गम (3 घंटे 20 मिनट), एनिमल (3 घंटे 21 मिनट), एमएस धोनी (3 घंटे 5 मिनट) का रनटाइम रिकॉर्ड भी अब पिछड़ चुका है.

बात करें धुरंधर की तो, इसमें रणवीर सिंह ने शानदार काम किया है. फिल्म 'रॉकी और रानी से प्रेम कहानी' से पहले उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटी हैं. लेकिन अब लगता है रणवीर सिंह का स्टारडम फिर से चमक उठा है. मूवी को लेकर प्रेडिक्शन है कि ये 22 से 24 करोड़ के साथ ओपनिंग कर सकती है. सभी कलाकारों के काम की तारीफ हो रही है.



