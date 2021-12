83 Box Office Collection Day 4: चार दिन में '83' ने लगाई हॉफ सेंचुरी, स्पाइडर मैन डबल सेंचुरी लगाने को तैयार

बॉक्स ऑफ‍िस पर बॉलीवुड फिल्मों पर लगा ग्रहण साल के अंत होते होते खत्म होने के कयास लगाए जा रहे थे. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 ने चार दिनों में हाफ सेंचुरी पार कर डाली है. हालांकि ये कलेक्शन उम्मीदों के मुताब‍िक नहीं, पर फिर भी बेहतर है. वहीं हॉलीवुड मूवी स्पइडर मैन नो वे होम ने दो हफ्तों में इंड‍ियन बॉक्स ऑफ‍िस पर ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. फिल्म जल्द ही डबल सेंचुरी लगाने वाली है.

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन शेयर किया है. 83 के चौथे दिन के बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन को देखें तो इसमें भारी गिरावट नजर आ रही है. पर टोटल कलेक्शन 50 करोड़ के पार है. शुक्रवार को 12.64 करोड़ से ओपन‍िंग के बाद शन‍िवार को 16.95 करोड़ और रव‍िवार को 17.41 करोड़ का कलेक्शन हुआ था. जिसके बाद सोमवार को फिल्म के इस बॉक्स ऑफ‍िस आंकड़े में 10 करोड़ का अंतर नजर आया. सोमवार को 83 ने 7.29 करोड़ का कलेक्शन किया है. कुल मिलाकर 83 ने चार दिनों में खींचतान कर 54.29 करोड़ की कमाई कर ली है.

नए साल का जश्न साथ मनाएंगे 'लव बर्ड्स' Sidharth Malhotra-Kiara Advani, वेकेशन के लिए हुए रवाना

#83TheFilm remains low… A double digit Day 4 would’ve salvaged the situation, but the rejection is apparent in its numbers… Premium multiplexes are driving its biz, but that’s not enough… Fri 12.64 cr, Sat 16.95 cr, Sun 17.41 cr, Mon 7.29 cr. Total: ₹ 54.29 cr. #India biz. pic.twitter.com/vZ9bITOkx7 — taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2021

स्पाइडर मैन के दीवाने हुए फैंस

83 के बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन के उलट हॉलीवुड मूवी स्पाइडर मैन नो वे होम लगातार अच्छा कलेक्शन कर रही है. फिल्म दूसरे हफ्ते भी दर्शकों को आकर्ष‍ित कर रही है. दूसरे हफ्ते के आंकड़ों को देखें तो शुक्रवार को 6.75 करोड़, शन‍िवार को 10.10 करोड़, रव‍िवार को 10 करोड़ और सोमवार को थोड़ा कम 4.45 करोड़ का कलेक्शन हुआ है. कुल मिलाकर स्पाइडर मैन नो वे होम ने टोटल 179.37 करोड़ का डबल डिजिट बॉक्स ऑफ‍िस किया है.

#SpiderMan is swinging towards ₹ 200 cr… Contribution from national chains is fantastic… This film has consolidated and cemented *Brand #SpiderMan* in #India… [Week 2] Fri 6.75 cr, Sat 10.10 cr, Sun 10 cr, Mon 4.45 cr. Total: ₹ 179.37 cr Nett BOC. #India biz. pic.twitter.com/qKHr9YB9HA — taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2021

Priyanka Chopra से इंस्पायर हैं Harnaaz Sandhu, एक्ट्रेस की बायोपिक में करना चाहती हैं काम

83 का कलेक्शन पर KRK का तंज

83 को लेकर भारतीय दर्शकों में जिस तरह का बज बना हुआ था, वो फिल्म के बॉक्स ऑफ‍िस से कोसों दूर है. उम्मीद की जा रही थी यह फिल्म साल की सबसे ह‍िट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड मूवी बनेगी, पर ऐसा होता दिखा नहीं. क्रिट‍िक कमाल आर खान (KRK) ने 83 के कलेक्शन पर खूब मजे लिए हैं.

Today film #83 is totally finished. 90% shows all over India are cancelled because of no audience. Exhibitors are going to replace #83 shows with #Spiderman from tomorrow. Thank you public for rejecting it on such a large scale. — KRK (@kamaalrkhan) December 28, 2021

उन्होंने ट्वीट किया- '83 तो पूरी तरह तबाह हो गई. भारत में 90 प्रतिशत शोज कैंसल हो गए हैं ऑड‍ियंस नहीं होने के कारण. एक्जीब‍िटर्स 83 के शोज को #Spiderman से रिप्लेस करने वाले है कल. थैंक्यू पब्ल‍िक, इस फिल्म को इतने बड़े स्केल पर रिजेक्ट करने के लिए.'