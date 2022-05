रणदीप हुड्डा ने शेयर किया Swatantra Veer Savarkar का फर्स्ट लुक, एक्टर को पहचाना क्या?

वीर सावरकर (Veer Savarkar) की 139वीं जयंती पर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने उनके सम्मान में एक पोस्ट शेयर की है. खास मौके पर एक्टर ने फिल्म ‘स्वतंत्र वीर सावरकर’ (Swatantra Veer Savarkar) का फर्स्ट लुक जारी किया है. फर्स्ट लुक में रणदीप हुड्डा को देख कर पहचानना मुश्किल हो रहा है.

फिल्म का फर्स्ट लुक आउट

रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के चंद टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. वो जल्द ही फ्रीडम फाइड वीर सावरकर की बायोपिक ‘स्वतंत्र वीर सावरकर’ में नजर आने वाले हैं. फिल्म में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का रोल अदा करने का मौका मिला है. फिल्म में रणदीप अपने रोल के साथ कितना न्याय करेंगे. वो फिल्म देखने के बाद ही बताया जा सकता है. पर हां फर्स्ट लुक में अपने रोल में जंचते दिख रहे हैं.

A salute to one of the tallest unsung heroes of India’s struggle for freedom & self-actualisation. hope I can live up to the challenge of filling such big shoes of a true revolutionary & tell his real story which had been brushed under the carpet for so long#VeerSavarkarJayanti pic.twitter.com/R1UbFZebio