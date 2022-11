रणबीर कपूर का बच्ची के साथ पुराना ऐड हुआ वायरल, मां बनने के बाद आलिया के बचपन की तस्वीरें शेयर कर रहे फैन्स

बॉलीवुड का कपूर परिवार और भट्ट परिवार आज बहुत खुश है. इसी साल पहले अपनी शादी और साथ में अपनी पहली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के साथ फैन्स को खुश करने वाले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, अब पेरेंट्स बन चुके हैं. आलिया ने रविवार सुबह मुंबई के एच एन रिलायंस हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया है. सोशल मीडिया पर ये खबर आते ही फैन्स क्रेजी हो गए हैं.

डेटिंग के दिनों से रणबीर और आलिया पर खूब प्यार बरसाने वाली इंटरनेट की जनता, पेरेंट्स बनने के बाद कपल के लिए बहुत खुश है. और लेवल इस खुशी का लेवल ये है कि सोशल मीडिया पर रणबीर और आलिया के तमाम पुराने फोटोज, वीडियोज और इंटरव्यू खूब शेयर किए जा रहे हैं.

रणबीर का बच्ची के साथ ऐड हुआ वायरल

एक फैन ने रणबीर कपूर का एक पुराना ऐड वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके साथ एक छोटी बच्ची है. रणबीर ने ये प्यारा सा ऐड कई साल पहले एक बिस्किट कंपनी के लिए किया था. स्काई ब्लू टी शर्ट पहने हुए रणबीर, इस वीडियो में एक बच्ची के साथ खेल रहे हैं, जिसने रंगीन फ्रॉक पहनी हुई है. एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो पर लिखा, 'उन्हें (रणबीर को) बेटी की कितनी चाह थी.'

डैडी बनने की ट्रेनिंग लेते रणबीर

ट्विटर पर एक यूजर ने रणबीर का वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो 'रविवार विद स्टार परिवार' शो पर हैं. इस वीडियो में 'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुली, रणबीर को डैडी बनने की ट्रेनिंग दे रही हैं. रणबीर बच्चे को गोद में उठाने की, और उसे बोतल से दूध पिलाना सीख रहे हैं. वीडियो में रणबीर कह रहे हैं 'मुझे तो बेटी ही चाहिए.' इस वीडियो को भी फैन्स सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं.

