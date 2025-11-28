'मैं AR रहमान को मारना चाहता था...', बोले राम गोपाल वर्मा, 'हाय रामा' गाने ने इरादा बदला

राम गोपाल वर्मा 'शिवा', 'कंपनी', 'सत्या', 'सरकार' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 'रंगीला' उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है. उर्मिला मातोंडकर, आमिर खान, जैकी श्रॉफ स्टारर यह फिल्म अब एक कल्ट बन गई है, जिसे इसकी स्टोरी लाइन, डायलॉग्स, कास्ट और म्यूजिक के लिए याद किया जाता है जो टाइमलेस है.

हाल ही में एक इंटरव्यू में, RGV ने बताया कि कैसे वह शुरू में रहमान और उनके काम करने के तरीके से चिढ़ जाते थे.'हाय रामा' गाना कैसे बना, यह याद करते हुए RGV ने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'हम 'हाय रामा' गाने के कंपोजिशन के लिए गोवा गए थे. हम वहां पांच दिन रहे. पहले दिन उन्होंने मुझसे कहा, 'रामू, मैं बस कुछ सोच रहा हूं, कल तुम्हें सुनाऊंगा.'

दूसरे दिन उन्होंने कुछ और कहा. तीसरे दिन उन्होंने कुछ कहा… पूरे पांच दिन वह कुछ नहीं कर रहे थे. और फिर उन्होंने कहा, 'मैं एक काम करूंगा, मैं चेन्नई जाऊंगा और तुम्हें वहां से भेज दूंगा.'

मैं रहमान को मारना चाहता था- RGV

RGV से रहमान ने आगे कहा, 'अगली बार जब तुम मुझे किसी होटल में ले जाओ, तो पक्का करना कि वहां कोई टीवी न हो. क्योंकि इस पूरे समय मैं टीवी देख रहा था.' अब मैं उन्हें मारना चाहता था, लेकिन फिर, जब वह आखिरकार 'हाय रामा' गाना लेकर आए, तो जाहिर है, मुझे लगता है कि बड़ी चीजों के लिए इंतजार करने का सब्र होना चाहिए. जो उन्होंने साबित किया.'

इससे पहले, O2 इंडिया के साथ एक चैट के दौरान जब 'रंगीला' ने 30 साल पूरे किए थे, तो RGV ने बताया था कि उन्हें 'रंगीला' का 'हाय रामा' पसंद आने और इसके पीछे रहमान का विजन समझने में थोड़ा समय लगा. उन्होंने बताया कि उन्होंने मिस्टर इंडिया के 'काटे नहीं कटते' को टोनल रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए 'एक बहुत ही इरोटिक नंबर' की कल्पना की थी. रहमान को मूड और विजुअल ट्रीटमेंट के बारे में बताने के बाद, कंपोजर एक अनएक्सपेक्टेड मेलोडी के साथ लौटे.

