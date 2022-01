भूषण कुमार की नई फिल्म में नेत्रहीन शख्स का किरदार निभाएंगे Rajkummar Rao

भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और निधि परमार हीरानंदानी एक साथ मिलकर दर्शकों के लिए ले कर आ रहे हैं श्रीकांत बोला की दमदार कहानी. तुषार हीरानंदानी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव अहम भूमिका में नजर आएंगे. श्रीकांत बोला, एक ऐसे उद्योगपति हैं, जिन्होंने अपनी दृश्यहीनता को अपने सपनो पर हावी नहीं होने दिया. श्रीकांत ने बोलेंट इंडस्ट्रीज नामक कंपनी की स्थापना की, जिसका नेतृत्व रवि कांथ मंथा कर रहे हैं. इस प्रेरक कहानी को सुमित पुरोहित और जगदीप सिद्धू द्वारा लिखा गया है और इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2022 में शुरू की जाएगी.

कौन हैं श्रीकांत बोला?

आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले श्रीकांत बोला ने कई कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना किया है. श्रीकांत जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनके माता-पिता बहुत ही गरीब और अशिक्षित थे. उन्हें जन्म से ही कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है. 10वीं कक्षा पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने के लिए उन्हें लंबे समय तक राज्य के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. श्रीकांत ने ना सिर्फ अच्छे नंबरों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की बल्कि उन्होंने अमेरिका के मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र बनने का गौरव भी हासिल किया. एक दमदार और अग्रिण दूरदर्शिता के साथ वे दृढ़ता से इस चीज को मानते हैं कि अपने विजन को पूरा करने के लिए देखने की शक्ति से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है.

