'कटरीना के गाल जैसी सड़कें...' मंत्री के कमेंट पर यूजर्स ने बताया, कैसा होगा सलमान का रिएक्शन

राजस्थान के पंचायत मंत्री राजेंद्र सिंह Gudha बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल कटरीना कैफ पर विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आ गए हैं. मंत्री ने झुंझुनू में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कटरीना कैफ के गाल जैसी सड़कें बननी चाहिए. मंत्री जी का ये बयान वायरल हो रहा है. यूजर्स मंत्री के इस कमेंट पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं.

राजस्थान के मंत्री का कटरीना कैफ के गालों पर कमेंट

न्यूज एजेंसी ने मंत्री के इस बयान का वीडियो शेयर किया है. इसमें वो कह रहे हैं- कटरीना कैफ के गाल जैसी सड़कें बननी चाहिए. मंत्री की ये बात सुनने के बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

#WATCH | "Roads should be made like Katrina Kaif's cheeks", said Rajasthan Minister Rajendra Singh Gudha while addressing a public gathering in Jhunjhunu district (23.11) pic.twitter.com/87JfD5cJxV — ANI (@ANI) November 24, 2021

फनी मीम्स हुए वायरल

मंत्री जी के बयान को लेकर लोगों के फनी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. वीडियो पर यूजर्स के तंज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. एक यूजर ने मंत्री के बयान पर सलमान खान का रिएक्शन बताया कि वो सोच रहे होंगे कौन हैं ये लोग.कहां से आते हैं. कई लोगों का कहना है कि जनरेशन शिफ्ट हो गया है हेमा मालिनी से अब कटरीना कैफ.

Few years ago someone said road should be like Hema Malini’s cheeks…time has changed, so as the benchmark 😉 — Binay ବିନୟ (@binaymallick) November 25, 2021

What does @priyankagandhi have to say to this ? — Lotus (@LotusBharat) November 24, 2021

We will soon have that girl’s cheeks... Chunky Pandey’s daughter.. — Saloni Yaduvansi 🇮🇳 (@Saloniyaduvans2) November 24, 2021

Generational shift. From Hema Malini’s cheeks by Lalu Ji we have now shifted to another generation, Katrina! — Kishore Sonecha (@kishoresonecha) November 24, 2021

ठीक ऐसा ही बयान सालों पहले RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिया था. उन्होंने कहा था सड़कें हेमा मालिनी के गालों की तरह स्मूथ होनी चाहिए. लालू यादव का ये बयान भी खूब वायरल हुआ था. अब सालों बाद दूसरे एक मंत्री ने ऐसा एक बयान दे डाला है. फर्क बस इतना है कि इस बार हेमा मालिनी के गाल नहीं कटरीना कैफ के गालों की चर्चा है.

बात करें कटरीना कैफ की तो वे आजकल अपनी शादी को लेकर खबरों में बनी हुई हैं. दिसंबर के पहले हफ्ते में वे एक्टर विक्की कौशल से शादी कर रही हैं. राजस्थान के लग्जरी रिसॉर्ट में कटरीना कैफ शाही शादी करेंगी. खबरों के मुताबिक राजस्थान के लिए रवाना होने से पहले कटरीना और विक्की मुंबई में कोर्ट मैरिज करेंगे. कपल के जल्द शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने की चर्चा है.