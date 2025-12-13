'धुरंधर' को मिले नेगेटिव रिव्यूज- 'प्रोपेगेंडा' का टैग, आर माधवन बोले- पहले भी देख चुका...

जबसे थिएटर्स में आदित्य धर की 'धुरंधर' लगी है, तबसे इसे लेकर कई लोग खफा दिखे हैं. वो फिल्म को लेकर नेगेटिव रिव्यूज लिख रहे हैं और उसे 'प्रोपेगेंडा फिल्म' का टैग दे रहे हैं. अब अपनी फिल्म को मिल रही नफरत पर आर माधवन ने बात की है. उन्होंने कहा है कि जो कुछ वो अभी 'धुरंधर' के साथ देख रहे हैं, वो सब एक्टर 'रंग दे बसंती' में भी देख चुके हैं.

'धुरंधर' को मिल रही नफरत पर क्या बोले माधवन?

आर माधवन साल 2006 में आई आमिर खान स्टारर 'रंग दे बसंती' का भी हिस्सा थे. इस फिल्म में उनका छोटा रोल था, मगर वो फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा था. माधवन का कहना है कि जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी, तब भी लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें लिख रहे थे. मगर फिर इसने बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्म करके सभी को चुप किया और बाद में जाकर वो कल्ट बनी. एक्टर ने बताया कि जो भी उनकी फिल्म के लिए 'एंड' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो उसे नोट करते हैं.

एक यूट्यूब चैनल पर माधवन ने कहा, 'कुछ रिव्यूअर्स सचमुच फिल्म का रिव्यू करते हैं. वो या तो बिल्कुल नए होते हैं या बहुत एक्सपीरियंस्ड और रिव्यू का मतलब समझते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिलीज के दिन या उससे पहले ही अपने रिव्यू में डिजास्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इससे हमारे लिए उनका महत्व कम हो जाता है. एक एक्टर के तौर पर, हम ऐसे पलों का सपना देखते हैं, जब लोग पहले तो फिल्म को खारिज कर देते हैं और फिर उसकी सक्सेस देखकर हैरान रह जाते हैं.'

'मुझे याद है जब रंग दे बसंती रिलीज होने वाली थी, तो कई डिस्ट्रीब्यूटर पीछे हट गए. पहला शो देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत लंबी है, ये हमारी वाली फिल्म नहीं है, हम इसे नहीं चला पाएंगे. राकेश ओम प्रकाश मेहरा दिल्ली में टीवी के पास बैठे थे, सिर को घुटनों के बीच दबाए हुए. उन्होंने कहा था कि इसके बाद मुझे अपने गांव लौटना पड़ेगा. मैं इससे आगे कुछ समझता ही नहीं. मैं इससे बेहतर फिल्म नहीं बना सकता. वो बहुत परेशान और उदास थे. आमिर, फिल्म के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला, हम सब एक ही कमरे में थे.'

'रंग दे बसंती' के साथ भी हुआ था 'धुरंधर' जैसा हाल

माधवन ने आगे कहा, 'राकेश को उस हालत में देखकर मैं डर गया था. मेरी तो फट गई थी, सोच रहा था कि ये क्या हो गया? ये तो बहुत बढ़िया फिल्म होने वाली थी. लेकिन आमिर और रॉनी दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे. वो लगातार उन्हें हौसला देते रहे और रॉनी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं. फिर फिल्म धमाका कर गई, पैसे के मामले में ही नहीं, असर के मामले में भी पूरी तरह फट गई. तो, जब यही चीज धुरंधर के साथ हुई, मैं वो पहले भी देख चुका था.'

बता दें कि फिल्म 'धुरंधर' अभी तक थिएटर्स में काफी तगड़ी कमाई कर रही है. फिल्म ने महज एक हफ्ते में 200 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार किया है. वहीं वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 300 करोड़ पार पहुंच गई है. जिस तरह ये फिल्म आगे बढ़ रही है, उस लिहाज से ये कई रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है.

