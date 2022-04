Priyanka Chopra ने यूक्रेन-रूस जंग पर शेयर किया था वीडियो, यूजर्स बोले- कभी कश्मीरी पंडितों पर बात की?

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने यूक्रेन-रूस जंग पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स से शरणार्थियों की मदद की अपील की थी. शरणार्थियों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए भी प्रियंका चोपड़ा ने आवाज उठाई थी.

हालांकि, कुछ लोगों को प्रियंका चोपड़ा का यह तरीका खास पसंद नहीं आया. लोगों का कहना रहा कि जिस तरह वह शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आई हैं, उसी तरह उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हित में क्यों पोस्ट नहीं डाली. कई यूजर्स ने तो प्रियंका चोपड़ा को 'दोगला' तक बता डाला. कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि क्या आपने कभी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बात की.

वायरल हुआ था यह वीडियो

वीडियो में प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि वर्ल्ड लीडर्स, मैं आपसे डायरेक्ट अपील करना चाहती हूं, जो वकील और एक्टिविस्ट ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन से आए शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं, आप उनकी मदद के लिए आगे आएं. हम चाहते हैं कि आप यूक्रेन से आए लोगों की हर तरीके से मदद करें. हर रोज दो मिलियन बच्चे अपने आसपास के देश से डरकर भाग रहे हैं. खुद के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं. यूक्रेन के अंदर 2.5 मिलियन बच्चे खो गए हैं जोकि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है. यह नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है. यंग लोग बहुत ज्यादा ट्रॉमा झेल रहे हैं. ऐसी चीजें होती देख रहे हैं जो शायद उनके दिमाग में हमेशा के लिए गढ़ जाएं. उनकी हालत पहले जैसी नहीं होगी. उन्होंने जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने होता देखा है, वह काफी डिस्टर्बिंग है.

World leaders, we need you to stand up for refugees around the WORLD to ensure that they get the support they need now.



We can’t just stand by and watch. it’s gone on too long! pic.twitter.com/dLYeDnhb5Z