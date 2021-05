प्रियंका चोपड़ा के फैशन को बताया दीपिका से बेहतर, ट्रोल हो गईं देसी गर्ल की मां

सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बयान और वीडियो के चलते पब्लिक फिगर्स को ट्रोल होना पड़ता है. इस बार निशाने पर आई हैं प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा. हाल ही में एक न्यूज पब्लिकेशन ने प्रियंका चोपड़ा की ड्रेस को दीपिका पादुकोण से कंपेयर किया था, जिसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए मधु चोपड़ा ने ट्वीट किया था.

मधु चोपड़ा का कहना था कि उनकी बेटी प्रियंका फैशन को बेहतर तरह से जानती हैं. उसे ठीक तरह से कैरी भी करती हैं. पर अब मधु चोपड़ा को यह लिखना भारी पड़ता नजर आ रहा है. यूजर्स एक्ट्रेस की मां को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि इसमें कोई बात नहीं अगर प्रियंका और दीपिका की ड्रेस की तुलना हुई भी है तो.

यूजर्स ने किया ट्रोल

मधु चोपड़ा को एक यूजर ने लिखा, "आंटी जी, प्लीज रुकिए. या तो आपको एक नए चश्मे की जरूरत है या अपनी बेटी को सपोर्ट करना बंद करिए. यह मत दिखाइए कि आपकी ही बेटी बाकी की एक्ट्रेसेस से सुपीरियर है." एक और यूजर ने लिखा कि क्या मजाक है, आपको ऑस्कर से नवाजा जाना चाहिए. आप कितनी अच्छी कॉमेडियन बन सकती हैं. आप खुद को लेजेंड चार्ली चैपलिन से क्यों नहीं कंपेयर कर लेती हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हम सभी लोग आपको ही चुनेंगे, क्योंकि मधु आंटी, चार्ली से बेहतर कॉमेडी कर सकती हैं.

Only a blind will think they are wearing same@outfit. Besides Pri always carries Haute couture better

Aunty Ji ... pls stop. U either need a new pair of eye glasses or just don’t comment in support of ur daughter to make her superior to other actresses (which she definitely is NOT)