प्रियंका चोपड़ा के लिए बॉलीवुड में पैर जमाना रहा मुश्किल, बोलीं- ये इंडस्ट्री क्रेजी...

कुछ सालों पहले प्रियंका चोपड़ा ने प्रोडक्शन में अपना हाथ आजामाय. वो पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूसर बनीं. इस बैनर तले प्रियंका ने मेनस्ट्रीम कॉन्टेंट नहीं बनाया, बल्लिक डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ स्वतंत्र कॉन्टेट बनाने का फैसला लिया. हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि मैं इस बैनर तले इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज इसलिए बनाती हूं, क्योंकि मैंने भी बॉलीवुड में कहीं न कहीं उन चीजों को एक्स्पीरियंस किया है.

प्रियंका का खुलासा

सेलिब्रिटी शेफ Sash Simpson पर प्रियंका ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. ये जियो हॉयस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. ये हानि उस लड़के की है जिसे इंडिया में उसके पेरेंट्स अनाथ छोड़ जाते हैं, लेकिन उसे कनाडा का एक परिवार गोद लेता है. फिर कैसे वो लड़की अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करता है, ये दिखाया गया है.

इससे पहले प्रियंका ने 'पाणी' और 'वेंटिलेटर' जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं. एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा- बतौर प्रोड्यूसर, मैं सोचती हूं कि न जाने कितने टैलेंटेड लोग नए फिल्ममेकर्स के साथ काम करना चाहते होंगे. या फिर कुछ फिल्ममेकर्स भी होंगे जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते होंगे. वो एक मौके की तलाश में होंगे. जैसे मैं भी अपने शुरुआती करियर में थी. ये एक चीज मुझे पर्सनली मूव करती है.

"मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ऐसे फिल्ममेकर्स और कहानियों की ओर खिंची चली जा रही थी, जिन्हें शायद मार्जिन पर रखा गया था. या फिर जिन्हें यह कहा गया था कि वो उम्मीदों के मुताबिक नहीं है. मैं इसके बारे में बात कर रही हूं, मुझे लगता है कि ये उसी फैक्ट से आता है कि जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन की थी, तब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था."

प्रियंका को हुई इंडस्ट्री में मुश्किलें

"मैं इस क्रेजी मूवी इंडस्ट्री में नैविगेट करने की कोशिश कर रही थी. वो भी अकेले अपने पेरेंट्स के साथ. जो डॉक्टर्स थे और उन्हें इस बिजनेस का कोई आइडिया ही नहीं था. मैंने इस इंडस्ट्री में खुद को खोया हुआ पाया था."

बात करें प्रियंका के पेरेंट्स की तो वो इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स थे. मनोरंजन की दुनिया में उनका न तो कोई सोर्स था और न ही कनेक्शन. प्रियंका ने शोबिज में एंट्री साल 2000 में ली थी जब वो केवल 18 साल की थीं. 'मिस वर्ल्ड 2000' का क्राउन उन्होंने जीता था. जिसके बाद प्रियंका को फिल्मों के ऑफर्स भी आने शुरू हुए थे. प्रियंका ने 'अंदाज', 'मुझसे शादी करोगी' और 'फैशन' जैसी धूंसू फिल्में दीं. आज प्रियंका हॉलीवुड स्टार बन चुकी हैं.

