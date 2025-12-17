scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मास्टरपीस है धुरंधर', प्रीति जिंटा ने हाउसफुल थियेटर में देखी फिल्म, बोलीं- एक प्यार भरा खत...

प्रीति जिंटा ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को मास्टरपीस बताया. उन्होंने अकेले थिएटर में फिल्म देखी और कहा कि 3.5 घंटे पलक झपकते बीत गए, दोबारा देखने को तैयार हूं. आदित्य धर की निर्देशित स्पाई थ्रिलर अब तक 380 करोड़ कमा चुकी है. रणवीर, अक्षय खन्ना, संजय दत्त की पावरफुल परफॉर्मेंस और देशभक्ति की कहानी फैंस को खूब पसंद आ रही है.

Advertisement
X
धुरंधर की फैन हुईं प्रीति (Photo: Screengrab/PTI)
धुरंधर की फैन हुईं प्रीति (Photo: Screengrab/PTI)

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन चुकी है. इसने 2025 को हिंदी सिनेमा के लिए शानदार अंदाज में खत्म किया है. आदित्य धर के डायरेक्शन बनी ये फिल्म खूब चर्चा में है और बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने इसे सराहा है. अब इस लिस्ट में प्रीति जिंटा भी शामिल हो गई हैं, जिन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए फिल्म को लव स्टोरी बता दिया है. 

आदित्य की फैन हुईं प्रीति 

प्रीति ने फिल्म अकेले देखी, और तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने आदित्य धर को कॉल करके तारीफ करने की बात भी कही. प्रीति ने लिखा- आज का दिन बहुत मजेदार रहा. लंबे समय बाद मैं अकेले थिएटर में मूवी देखने गई. दोपहर का शो पैक था और वाह, क्या राइड थी. शायद लंबे समय बाद देखी सबसे अच्छी फिल्मों में से एक. असली और बेहतरीन, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और हर दूसरे एक्टर के शानदार परफॉर्मेंस है.

सम्बंधित ख़बरें

here is why dhurndhar's explosive success is every bollywood film lovers win
'धुरंधर' की कामयाबी सिर्फ बॉक्स ऑफिस आंकड़ा नहीं, बॉलीवुड फिल्म लवर्स की जीत है! 
mera layari in response to dhurandhar
'धुरंधर' को जवाब देने को तैयार पाकिस्तान! नया शो 'मेरा ल्यारी' का ऐलान 
Saumya Tandon, Akshaye Khanna
धुरंधर: अक्षय खन्ना की पत्नी का रोल करने में हिचक रही थीं सौम्या टंडन? ऐसे हुईं राजी  
मूवी मसाला: फिल्म 'धुरंधर' की सुनामी देख इमोशनल हुए आर माधवन  
dhurandhar unstoppable at box office: creates new record for all time second monday collection
तारीफें कम पड़ जाएंगी, 'धुरंधर' के धमाके नहीं! दूसरे मंडे फिर से रिकॉर्डतोड़ कमाई 

उन्होंने आगे लिखा- आत्मा से जुड़ा और दिल धड़काने वाला म्यूजिक बहुत पसंद आया और सबसे ज्यादा डायरेक्शन आदित्य धर का. इतना कठिन फिर भी इतना दिल से भरा. ये फिल्म नहीं है. ये हर अनजान आदमी, औरत और देशभक्त के लिए एक प्यार भरा खत है. जो देश की रक्षा के लिए खतरे में खड़े रहे.

Advertisement

प्रीति की गुजारिश

प्रीति ने कहा- 3.5 घंटे पलक झपकते बीत गए, और मैं दोबारा देखने को तैयार हूं. आदित्य धर, मेरे पास शब्द नहीं. जब होंगे तो कॉल करके बताऊंगी कितना पसंद आया ये मास्टरपीस. तब तक यही कहूंगी- इसे मत छोड़ना दोस्तों. जरूर देखो. पूरी कास्ट और क्रू को शाउटआउट जो इस मास्टरपीस को जिंदा किया.

फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा का रोल किया है, जो एक इंडियन स्पाई है. वो पाकिस्तान के ल्यारी इलाके में घुसकर आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क को तोड़ता है. फिल्म की कड़क कहानी और दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है, खासकर रणवीर, अक्षय खन्ना और राकेश बेदी की. संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम रोल में हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसका अगला पार्ट 2026 में रिलीज किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement