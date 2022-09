'पोन्नियन सेल्वन' के इवेंट में Aishwarya Rai ने छूये Rajinikanth के पैर, फैंस को किया इंप्रेस

इन दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म PS-I (पोन्नियन सेल्वन-I) को लेकर चर्चा में हैं. फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. मंगलवार को चेन्नई में PS-I का ट्रेलर रिलीज रखा गया था. इवेंट के गेस्ट रजनीकांत और कमल हासन थे. इसके अलावा वहां विक्रम, कार्थी, ऐश्वर्या राय बच्चन, जयम रवि, तृषा, शोभिता धूलिपाला और फिल्म के निर्देशक मणिरत्नम भी मौजूद थे. इवेंट में रजनीकांत को देख कर ऐश्वर्या बेहद खुश नजर आईं और उन्होंने उनके पैर भी छूए. ऐश्वर्या का ये अंदाज हर किसी को खूब भा रहा है.

ऐश्वर्या ने छूए रजनीकांत के पैर

समय-समय पर ऐश्वर्या राय बता देती हैं कि वो कितनी ही कामयाब क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़ी रहेंगी. पोन्नियन सेल्वन-I के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया. इवेंट में ऐश्वर्या राय ने सुपरस्टार रजनीकांत के पैर छू कर सबका दिल जीत लिया है.

इवेंट में रजनीकांत को देख कर ऐश्वर्या राय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. खुशी के इस पल में भी वो जेलर और रोबोट के को-स्टार रजनीकांत को सम्मान देना नहीं भूलीं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या दौड़ कर रजनीकांत से मिलने के लिये पहुंचती हैं और उनके पैर छूने के लिये झूकती हैं. हालांकि, रजनीकांत ने भी ऐश्वर्या को फौरन गले लगा लिया. ये खुशनुमा वीडियो हर किसी का दिल छू रहा है.

फैंस हुए इंप्रेस

ट्रेलर लॉन्च के दौरान रजनीकांत के प्रति ऐश्वर्या के दिल में सम्मान देख कर फैंस काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं. हर कोई ऐश्वर्या की काफी तारीफ कर रहा है. वीडियो से भी जाहिर होता है कि ऐश्वर्या और रजनीकांत काफी खास बॉन्ड शेयर करते हैं. रजनीकांत के अलावा ट्रेलर लॉन्च के दौरान ऐश्वर्या राय ने मणिरत्नम की भी तारीफ की. ऐश्वर्या कहती हैं कि मणिरत्नम उनके गुरु हैं और हमेशा रहेंगे.

The way she ran to her Mentor and that wholesome hug to her Guru. Respect 😇



