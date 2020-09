आमिर खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को किया बर्थडे विश, की अच्छे स्वास्थ्य की कामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्मदिन पर हर तरफ से बर्थडे विशेज मिल रही हैं. हर कोई उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है. बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बधाइयों का तांता लगा है. करण जौहर, कंगना रनौत, एकता कपूर, लता मंगेश्कर, अनुपम खेर की मां, विवेक ओबेरॉय जैसे कई सितारों ने पीएम नरेंद्र मोदी को विश किया है.

आमिर खान ने पीएम को किया बर्थडे विश

अब एक्टर आमिर खान ने पीएम मोदी को बर्थडे विश किया है. आमिर ने पीएम मोदी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशियों के लिए प्रार्थना की है. आमिर खान ने लिखा- आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार. आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं. अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां हमेशा आपके साथ रहें.

Hon PM @narendramodi ji namaskar 🙏



Wishing you many happy returns of the day. May good health and happiness always be with you.



With Respect & Regards 🙏



Aamir.