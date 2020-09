पीएम नरेंद्र मोदी ने अजय देवगन के बेटे युग की तारीफ में कहा ये

गुरुवार को पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूम-धाम से मनाया था. हर किसी ने उन्हें उस खास दिन पर शुभकामनाएं दी थीं. फिल्मी जगत ने भी आगे आकर पीएम को उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी. इसी कड़ी में एक्टर अजय देवगन ने भी पीएम के लिए खास पोस्ट लिखी थी. अब खुद पीएम मोदी ने अजय देवगन की उस पोस्ट पर रिएक्ट किया है. उन्होंने अजय के बेटे युग के लिए भी खास मैसेज लिखा है.

पीएम मोदी ने की अजय देवगन के बेटे की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अजय देवगन को शुक्रिया अदा किया. उन्होंने उनके बेटे युग की तारीफ भी की क्योंकि उसने साफ पर्यावरण की दिशा में बेहतरीन काम किया. वे ट्वीट कर लिखते हैं- आपकी बधाई के लिए शुक्रिया अजय. मुझे ये देख काफी खुशी हुई कि आपने बेटे युग को प्रकृति में इतनी दिलचस्पी है. उन्होंने अपने जन्मदिन को भी प्रकृति को समर्पित कर दिया. इस उम्र में ऐसी जागरूकता सराहनीय है. मालूम हो कि कुछ दिन पहले अजय देवगन ने अपने बेटे युग का बर्थडे सेलिब्रेट किया था. एक्टर ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर दिखाया था कि उनके बेटे ने बर्थडे पर पौधारोपण किया था.

Happy 70th Modiji🙏 More Power to you Sir. @narendramodi #HappyBirthdayPMModi

Delighted to receive your wishes. Was good seeing young Yug devoting his birthday towards a greener planet. Such awareness is commendable. @ajaydevgn https://t.co/XhjliMVHgj