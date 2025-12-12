scorecardresearch
 
कपिल शर्मा संग किया बॉलीवुड डेब्यू, इमोशनल हुईं पारुल गुलाटी, निकले खुशी के आंसू

कई टीवी सीरियल और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद, परुल गुलाटी आज अपने सबसे बड़े मोमेंट का स्वागत कर रही हैं. हिंदी सिनेमा में उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी कपिल शर्मा के साथ. 'किस किसको प्यार करूं 2' की रिलीज उनके लिए उस सपने का पूरा होना है, जिसे वह दस सालों से देख रही थीं.

रो पड़ीं पारुल गुलाटी (Photo: Instagram/Screengrab)
रो पड़ीं पारुल गुलाटी (Photo: Instagram/Screengrab)

एक्ट्रेस परुल गुलाटी ने कॉमेडियन कपिल शर्मा संग फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में काम किया है. ये पारुल की पहली हिंदी फिल्म है, जो थिएटर में आज यानी 12 दिसंबर को रिलीज हुई. ऐसे में पारुल ने एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें एक्ट्रेस ने अपने 15 सालों के क्रिएटिव सफर, उसमें आए उतार-चढ़ाव और गहरे पर्सनल एक्सपीरिएंस पर पहली बार खुलकर बात की है.

इमोशनल हुईं पारुल गुलाटी

वीडियो में परुल 'खुशी के आंसू' बहाते हुए अपने सालों के धैर्य, मेहनत, बदलाव और खुद पर अटूट विश्वास को याद कर रही हैं. उन्होंने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से की थी. फिर पंजाबी फिल्मों में हाथ आजमाया, जिसे वे मानती हैं कि वैसा नहीं चला जैसा उन्होंने सोचा था. जब एक्टिंग के मौके कम होने लगे, तो परुल ने दिशा बदली और एक सफल कारोबार खड़ा किया. इसके कारण लोग उन्हें 'मालकिन' के रूप में भी पहचानने लगे.

Advertisement

बिजनेस में सफलता मिलने के बावजूद, परुल बताती हैं कि उनका सबसे गहरा प्यार हमेशा एक्टिंग ही रहा है. वीडियो में वह कहती हैं, 'एक्टिंग मेरे लिए शादी जैसा है और कारोबार मेरा बच्चा है. पहला प्यार हमेशा एक्टिंग ही रहेगी.' उन्होंने अपनी मां को शुक्रिया कहा, जिन्होंने उन्हें हमेशा यही समझाया कि कोशिश करते रहो, जो भाग्य में लिखा है वह एक दिन तुम्हारे पास आ ही जाएगा.

पारुल ने कभी नहीं मानी हार

परुल गुलाटी ने वीडियो में कहा, 'मैंने केवल उम्मीद, विश्वास और बार-बार फिर से शुरू करने की हिम्मत के सहारे यह सफर तय किया है. ऐसे भी साल आए जब फोन नहीं बजा, जब परीक्षाएं सफल नहीं हो गई हों. जब लगा कि शायद यह सपना मेरा नहीं है. मैंने अलग रास्ते अपनाए, कारोबार बनाया, खुद खड़े रहना सीखा. पर अंदर की आवाज और इच्छा कभी नहीं रुकी कि मैं खुद को बड़े पर्दे पर देखना चाहती हूं. आज 15 साल बाद, वह इच्छा पूरी हुई है. ये आंसू दुख के नहीं हैं, यह उस इंसान के आंसू हैं जिसने हार नहीं मानी, चाहे जितनी चोट लगी हो. मैं अपने इस सफर पर गर्व करती हूं. इसकी मुश्किलों पर, इसकी खुशियों पर, और उस जगह पर जहां इसने आज मुझे पहुंचा दिया है.'

फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' अब पूरे देश और विदेश के सिनेमाघरों में चल रही है. 12 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म में कपिल शर्मा लीड रोल निभा रहे हैं. अब्बास मस्तान के प्रोडक्शन बैनर तले बनी इस फिल्म में पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी, आयशा खान और हीरा वरीना, कपिल की हीरोइन का रोल निभा रही हैं.

