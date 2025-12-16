'धुरंधर' की सक्सेस से परेशान पाकिस्तान! जवाब देने को बनाया शो 'मेरा ल्यारी', होगा कामयाब?

रणवीर सिंह स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ की गूंज पाकिस्तान तक है. भले ही फिल्म को उस मुल्क में बैन कर दिया गया है, लेकिन इसकी कहानी ने वहां के लोगों में तिलमिलाहट मचा दी है. बैन किए जाने के बाद अब पाकिस्तान इस फिल्म के जवाब में ल्यारी पर आधारित अपनी ही फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है. पाकिस्तान के सिंध सूचना विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये फिल्म ल्यारी की असली और सच्ची कहानी दिखाएगी.

धुरंधर के जवाब में मेरा ल्यारी?

धुरंधर में ल्यारी की कहानी दिखाई गई है, इसी के तहत पाक में बनने वाली फिल्म का नाम ‘मेरा ल्यारी’ रखा गया है. मेकर्स का कहना है कि फिल्म में ल्यारी को अपराध और हिंसा से जोड़कर नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, शांति, संघर्ष और सामुदायिक जीवन के रूप में दिखाया जाएगा. पोस्ट में लिखा गया- गलत तस्वीर पेश करने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाती. ल्यारी संस्कृति, शांति और मजबूती का प्रतीक है, न कि हिंसा का. साथ ही धुरंधर को 'भारतीय प्रोपेगेंडा' बताया गया. उम्मीद है कि पाकिस्तान की ये फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होगी.

पाकिस्तान में बनेगी मेरा ल्यारी (Photo: X @sindhinfodepart)

पाक में बैन धुरंधर, प्रोपेगेंडा है फिल्म?

5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर कराची के ल्यारी इलाके में हुए गैंग वॉर पर आधारित बताई जाती है. फिल्म रिलीज के साथ ही सीमा पार के दर्शकों की आलोचना का शिकार हो गई. पाकिस्तान में दर्शकों ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया. हालांकि, कुछ लोगों ने अपने ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नाराजगी भी जताई कि वो अपनी संस्कृति और इतिहास को सही तरीके से दिखाने वाली सच्ची कहानियां क्यों नहीं पेश कर पाती. इसी के जवाब में मेरा ल्यारी फिल्म बनाई जा रही है.

बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही धुरंधर

भारत और विदेशों में धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. आदित्य धर की ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. भारत में फिल्म ने 351.75 करोड़ रुपये नेट की कमाई कर ली है, जिससे इसने रणवीर की पिछली हिट ‘पद्मावत’ (302.15 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया.

फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार शुरुआत की और दूसरे हफ्ते में भी रफ्तार बनाए रखी. दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 32 करोड़ रुपये कमाए, जो 2025 का एक रिकॉर्ड है. वहीं, नॉर्थ अमेरिका में भी धुरंधर ने इतिहास रचते हुए बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया. फिल्म में रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त समेत कई बड़े एक्टर्स हैं.

